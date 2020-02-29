武体中心方舱医院出院人数已累计达164人

2月29日，武汉体育中心（以下简称武体中心）方舱医院又有新冠肺炎治愈患者50多人经检查评估后正式出院，至此，该医院出院人数共累计出院164人。

国家（江苏）紧急医学救援队队长，江苏省人民医院、南京医科大学附属第一医院急诊医学科主任医师陈旭锋介绍，经过坚持不懈地精心治疗和心理疏导，该医院内大部分患者恢复良好。国家卫生健康委医政医管局于25日在武体中心方舱医院召开会议，高度肯定方舱医院在抗击疫情中的重要作用。

据了解，国家（江苏）紧急医学救援队连日奋战。自26号起，患者复查CT数量从每天60个左右上升至每天140个左右，复查核酸数量从每天50个左右上升至每天150个左右，检查数量陡增。随着进舱医护人员的增加，整个团队经常加班加点开展治疗。

陈旭锋介绍，出院的新型肺炎患者，严格依据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第六版）》标准检测，同时达到体温恢复正常3天以上、呼吸道症状明显好转、肺部影像学显示炎症明显吸收、连续两次呼吸道病原核酸检测为阴性（采样时间间隔至少1天）4个标准，并且出院后还会严格按照规范，由社区统一进行14天隔离。

据悉，武体中心方舱医院是国家（江苏）紧急医学救援队筹建的第二个方舱医院，2月5日，救援队一行37人在队长陈旭锋带领下首先参与筹建武汉客厅方舱医院，亲眼见证了武汉第一家方舱医院从无到有、从弱到强、逐步完善的过程。

2月11晚接到‘调令’，该救援队连夜交接，于次日转战到武体中心方舱医院。“转移”前，不仅给武汉客厅方舱医院留下了逐渐步入正轨的各项硬件设施，也留下了一整套规范流程。同时，借助于第一家方舱医院的成熟经验，该救援队和第五批江苏援湖北医疗队并肩作战，顺利完成病房建立、制度建设和院感防护等筹建工作并收治了第一批患者。

据了解，在建设方舱、照护患者的过程中，救援队根据轻症和普通型新冠肺炎患者的病情及切实的心理、生理条件，通过摸索总结出了独特经验：首先是将方舱医院内部按照床位划分成6个区，在每个区均设有专职医生及护士长统一管理的同时，主动发展每个区的党员患者成立“临时医护患一体化党小组”协助管理，调动了患者的主人翁精神；其次是为患者进行身心治疗时，采取医护管理、患者志愿服务相配合。以面对面心理疏导、微信群沟通、重点问题公开讲座等方式了解患者的治疗需求，以此为导向为患者服务，根据病情及患者自身特点重点关注，帮助患者加快康复速度；最后是规范开展“五个一”活动。即每天一次集体有氧运动，每天一次一小时观影活动，隔天一次健康教育讲座，每周一次文娱竞赛活动，以及出院时一次温馨欢送仪式。