专家：无症状人群使用中成药预防的做法没意义

人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰就新冠肺炎治疗过程中的中医药应用情况进行了介绍。

对于最新版诊疗方案增加中医诊疗内容，王融冰介绍说，在对前一段工作进行总结基础上，对第五版诊疗方案调整和补充，发现关口前移、中西医结合、分类施治，是提升临床疗效的有效手段。

王融冰表示，医学观察期推荐治疗的是有症状的人，针对症状开出相关药物，这些药物使用并不是为了预防，不主张没有症状的人使用中成药预防，没有意义。

“现在中西医结合的覆盖率面非常大，通过前一阶段的治疗效果和后一阶段中药介入后治疗效果比较，发现中西医结合治疗确实起到比较好的作用，发挥了效能。”

王融冰说，对于轻症病人，用中药以后可以改善发热、咳嗽、咽疼、乏力等症状；对于重症病人，对于和呼吸相关指标，例如血氧饱和度等有一定改善。这阻断了病情继续向危重症发展，降低了危重症发病率，降低了病死率。