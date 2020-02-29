专家：肝癌治疗不能生搬国外经验 要取得国内病患循证医学证据

英国当地时间2月26日，由肝癌肿瘤学家秦叔逵教授和任正刚教授共同牵头的卡瑞利珠单抗单药用于晚期经治肝癌的研究结果正式发表于《柳叶刀·肿瘤学》。

国内多数肝癌患者确诊的时候是中晚期，失去了手术治疗的机会，导致我国肝癌患者5年生存率低。

近两年来，随着多个新型靶向药和免疫治疗药物的出现，肝癌患者有了更多新的选择。与其他国家不同的是，我国有很大一部分肝癌源于乙肝病毒（HBV）感染，因此，需要更多专门针对“中国肝癌患者”的临床研究。

对此，秦叔逵表示，我国肝癌治疗不能生搬硬套欧美经验，必须基于中国人群取得高级别循证医学证据，从而指导临床实践，这也正是此项我国自主研发PD-1抑制剂治疗晚期肝癌Ⅱ期临床研究最重要的意义之所在。

在2018年，秦叔逵在欧洲肿瘤内科学会（ESMO）做口头报告，向全世界公布卡瑞利珠单抗在晚期肝癌二线及以上治疗的II期临床研究数据；2019年9月，在中国临床肿瘤学会CSCO年会期间，秦教授再次做口头报告更新数据，获得国内外专家的广泛关注。

如今，该临床研究登顶国际顶级期刊《柳叶刀·肿瘤学》，这是世界对我国学者研究成果的肯定，也是对我国创新药研发实力以及卡瑞利珠单抗的肯定。