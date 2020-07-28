中国经验彰显科研与公共卫生能力重要性

英国《柳叶刀》期刊最新社论指出：中国控制新冠肺炎疫情的成功经验可供世界其他国家学习，中国也一直处于新冠病毒疫苗研究的前沿。文章同时呼吁，应对像大流行这样的全球卫生突发事件，各国应开放协作，在地缘政治不稳定的情况下，缺少应对新冠病毒的全球合作，将对我们所有人构成威胁。

社论文章指出，中国大体上已经控制了新冠疫情，一个拥有14亿人口的国家，现今只有聚集性病例报告，而没有发生广泛的社区传播，世界其他国家可以学习中国控制疫情的成功经验。

中国的应对，体现了国内研究和公共卫生能力的重要性。新冠病毒出现时，中国科学家能够很快鉴别出病毒，随后在国际上共享了基因组测序数据，2020年1月底，已经表征了新冠肺炎患者的临床特征、人际间传播、基因组特点以及流行病学特性，并向全世界警示新冠病毒带来的威胁。

中国也一直处于新冠病毒疫苗研究的前沿，中国研发的重组腺病毒5型（Ad5）载体疫苗在早期试验中显示出有前景的结果，分别于5月和7月发表在《柳叶刀》上。且这是在国家陷入紧急状态之际，通过国内密切合作，以惊人的速度和严格的方式完成了上述研究。对于其他国家而言，中国的抗疫经验表明：投资于国家卫生和研究系统以提高实验室能力和医务工作者的能力极为重要，这是一个国家能够迅速、有效对卫生突发事件和国际卫生安全事件做出反应的基础。

另一个可供学习的经验是，如没有强有力的政治承诺果断用科学抗击疫情，那么再坚实的研究基础，也无法确保有效控制疫情。政府及其领导人需尊重科学，理解科学价值，并能以对社会最有利的方式采取行动——在疫情暴发初期，中国国家卫生健康委员会的调查建议促成了武汉“封城”的决定；当中国医学科学院看到建设方舱医院的需要时，中国政府亦很快做出回应。

此外，要快速落实新冠肺炎疫情控制措施，需要社区广泛参与。疫情期间，中国的社区空前团结，公众很容易接受可能牺牲个人自由的防控措施，如公共场所强制戴口罩等。中国的抗疫经验表明了社区团结的重要性及其可以实现的目标。