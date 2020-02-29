国家卫健委调整磷酸氯喹用法用量 适用于新冠肺炎18至65岁患者

人民网北京2月29日电（董童）国家卫生健康委于28日在官网发布了《关于调整试用磷酸氯喹治疗新冠肺炎用法用量的通知》（以下简称“通知”）提出，新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》将磷酸氯喹等药物作为可在临床试用的抗病毒药物，并根据该药物临床试验情况推荐了用法用量。

国家卫生健康委表示，近期，磷酸氯喹临床试验数据进一步丰富，为确保该药在临床使用中更加安全有效，组织专家对磷酸氯喹用于新冠肺炎治疗用法用量进行了调整和细化。一是强调磷酸氯喹用于新冠肺炎治疗适用于18～65岁的患者，并根据患者体重差异化调整磷酸氯喹的用法用量。二是明确使用禁忌症和相对禁忌症。三是提出使用过程中的注意事项。

通知标明了适用人群和用法用量：磷酸氯喹用于新冠肺炎治疗适用于18岁～65岁成人。体重50kg以上者每次500mg、每日2次，疗程7天；体重50kg及以下者第1、2天每次500mg、每日2次，第3～7天每次500mg、每日1次，疗程7天。

通知强调，在禁忌症和相对禁忌症方面，包括处于妊娠期的女性患者；明确对4-氨基喹啉类化合物过敏的患者；患有心律失常（如传导阻滞）、慢性心脏病的患者；患有慢性肝、肾疾病并达到终末期的患者；已知患有视网膜疾病、听力减退或听力丧失的患者；已知患有精神类疾病的患者；皮肤疾病（包括皮疹、皮炎、银屑病）；葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症；因原有基础疾病必须使用洋地黄类药物、保泰松、肝素、青霉胺、胺碘酮、卞普地尔、多潘立酮、氟哌利多、氟哌啶醇、阿奇霉素、阿司咪唑、红霉素、克拉霉素、泊沙康唑、美沙酮、普鲁卡因胺、氢氯噻嗪、斯帕沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、西沙比利、吲达帕胺、氯丙嗪、链霉素、青霉胺、氯化铵、昂丹司琼、阿扑吗啡、奥曲肽单胺氧化酶抑制剂、氟羟强的松龙等药物的患者。

此外，通知还标明了注意事项。使用磷酸氯喹治疗新冠肺炎的患者，用药前必须心电图检查正常，禁止同时使用喹诺酮类、大环内酯类抗生素及其他可能导致QT间期延长的药物。同时，保证患者体内电解质水平（钾、钠、氯）和血糖、肝肾功能正常；应当注意与其他药物的相互作用，不建议同时应用包括磷酸氯喹在内的3种及以上抗病毒药物；密切关注用药后的不良反应，出现不可耐受的毒副作用时应当停止使用；严格按照《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，做好不良反应监测和报告工作，切实保证用药安全。