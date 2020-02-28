疫情期间的眼病防护及就诊建议

同舟战“疫”，诺守光明——人民网·人民好医生眼科专家在线问答公益直播，从2月14日开播到现在，已经举行了7期，共有数百万观众的收看。事实上，疫情从发现到现在，大家的关注点也从最开始的角膜炎传染转移到了爱眼、护眼的日常话题，在这一次疫情过后，大家对眼睛护理的认识会发生怎样的改变？对于眼病防护还有哪些您必须知道的科普？对于眼科医生这样的群体，我们应当怎样重新重视？

2020年2月29日（周六）13：00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁医院副院长、中华医学会眼科学分会常务委员魏文斌教授进行视频直播，疫情来袭，让我们共同聚焦眼部护理，共塑光明视界。

专家介绍

魏文斌，首都医科大学附属北京同仁医院副院长，眼科主任，同仁眼科中心副主任，眼科学院副院长，博士生导师。国内外著名眼底病专家。国家卫生计生委突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴。白求恩奖章获得者、全国医德楷模荣誉称号获得者，中央保健会诊专家。入选首批国家级和北京市新世纪“百千万”人才工程。国家特支计划工程首批领军人才。

擅长，眼底病的临床诊疗，尤其在视网膜脱离、眼内肿瘤的诊断和治疗方面积累了丰富的经验；在国内首次应用现代玻璃体视网膜显微手术技术进行眼内肿瘤局部切除，治疗脉络膜黑色素瘤；率先在国内建立眼内肿瘤诊断治疗平台，成立眼内肿瘤诊疗及研究团队、创建眼内肿瘤诊治研究北京市重点实验室，建立儿童眼肿瘤筛查中心、葡萄膜黑色素瘤诊疗组，制定相应的眼内肿瘤诊断及治疗规范、临床及科研数据库。

儿童青少年如何合理用眼？

第一，避免长时间使用电子产品和看电视。建议非学习使用电子产品不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时。通过网络学习30-40分钟后，应该休息或者远眺10分钟，使眼睛得到充分休息，或者闭眼休息5-10分钟。

第二，保持正确的读写姿势。家中书桌椅调整好高度，读书写字时保持“三个一”：手离笔尖一寸、眼离书本一尺、胸距书桌一拳。

第三，改掉不良的用眼习惯。不要在吃饭、卧床时看书或者用电子产品，不要在光线过暗或者阳光直射时看书写字。

第四，保证充分睡眠和营养。建议小学生每天睡眠时间达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。儿童青少年需要均衡的营养，不挑食、不偏食、不暴饮暴食，少吃糖，多吃蔬菜、水果，每天饮水不少于1500毫升。

第五，选择合适的室内运动。可选择原地跑、广播操、仰卧起坐等体育活动。

第六，注意手卫生。饭前便后洗手，不揉眼睛，不吃手，不啃指甲等。

第七，坚持做眼保健操，一天两次，上下午各一次。

第八，注意儿童过敏性结膜炎等眼部疾病。如果出现眼睛红，痒，不断揉眼，要警惕是否有过敏性结膜炎。发现歪头视物，眯眼、挤眼等异常情况应仔细观察，必要时到医院就诊。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！