国家卫健委：武汉重症、危重症患者床位达9000多张

人民网北京2月28日电（董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，在湖北省特别是武汉市的重症患者进行救治、降低病亡率方面，采取了 “四集中”和“四个结合”方式。

马晓伟介绍，“四集中”即“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”。在武汉市确定了十余家收治重症、危重症患者的定点医院，床位达到9000多张。这些重症医院集中了全国90多支国家级、省级医疗队，约有13000名高水平的医务人员，与当地医务工作者密切配合，在重症救治方面不断取得新的进步，具体归纳为三个方面。

一是提高救治的针对性。在开展病理解剖学研究中，发现了病毒对脏器损害的主要部位和程度，这就更有针对性地明确了临床救治主攻方向，提出相应治疗手段，优化以前的治疗方案，在重症治疗方面形成专家共识。

二是提高救治的创造性，善于在病情动态变化中早期识别重症患者。围绕临床主要矛盾，例如，解决气管堵塞问题，创造性运用治疗手段和设备，把握好治疗最佳时机、手段和剂量。在几个重症病区都以麻醉科医生为骨干，建立插管小分队，积极开展有创呼吸操作。早期使用这项手段，对挽救病人生命十分重要，这也是在重症治疗中总结出的经验。

三是提高救治的整体性，要充分发挥高水平专家集中优势，密切沟通协作，注重经验分享。

此外，马晓伟还介绍了“四个结合”，一是基础医学与临床实践相结合。要开展病原学、病理解剖学、免疫学方面研究，为提高临床救治效果提供理论支撑和循证依据。

二是前方救治和后方多学科支持相结合。在疫情前期，后方对前方支援主要是充实医疗力量、调配医疗物资、增加医疗设备等，现在要转移到后方多学科的技术支持和学术支持上，每天都要有重症病例通过前后方会诊来提供最佳治疗方案。

三是医疗和护理相结合。呼吸道重症病人的病危情况及ICU医疗护理状况，体现了基础护理的重要性。要建立重症病区的护理统一流程标准和评估，要看好、管好每个病人。

四是医疗与管理相结合。在整建制接管“以院包科”模式基础上，成立联合医务处、护理部和院内感染控制部，组成国家、省市联合专家组，不断优化流程，统一标准。同时对武汉市其他医院安排专家组巡查巡诊，将武汉市所有重症病人，特别是危重症病人纳入统一管理。

“我们已积累了一些经验，并出台了第六版《诊疗方案》。目前我们已经治愈78000多名患者，出院36000多人。我们应当提出新冠肺炎重症患者治疗的中国方案、中国标准，体现出中国水平。随着临床救治工作不断开展，我们的经验积累得越来越丰富，医务人员在临床一线将更有信心。”马晓伟说。