什么是聚集性发病？专家：两周内小范围出现2例或以上病例

人民网北京2月28日电（王国菁）什么是聚集性发病？28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠病毒感染中，聚集性发病的定义强调在两周之内小范围，比如办公室、家庭、班级等范围内出现2例或者2例以上有发热或呼吸道症状的病例就叫聚集性病例。

“对这样的病人要进行关注，如果有其他临床表现就可以进行核酸检测，及时发现新冠病毒感染。”王贵强称，聚集性发病是临床上症候群监测重要的一个术语，传染病监测过程中通过一些症候群、聚集性发病来判断可能的传播风险。

王贵强表示，症候群监测是传染病非常重要的一个预警系统，我们监测聚集性腹泻，可以发现消化道传染病可能的风险。上吐下泻的病人聚集性发病了，可能是食物中毒等，要进行监测。所以聚集性病例对传染病监测是至关重要的。