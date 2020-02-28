专家：自限性疾病不需要治疗是误解 新冠肺炎需及时救治

人民网北京2月28日电（王国菁）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强强调，现在很多公众和媒体提到新冠肺炎是自限性疾病不需要治疗，这是一个误解，应该纠正。

王贵强表示，自限性疾病在传染病的意义上，本意是不通过治疗，它的病原学就可以自限。新冠肺炎就有这个特点，属于急性的呼吸道传染病，通过机体免疫可以有效地控制病毒复制，最终病毒被清除掉。当然自限性疾病还有一个概念，大部分病人不需要治疗就可以自愈。

“不要使公众认为新冠病毒感染是自限性疾病不需要看了，在家挺一挺就过去了，这是非常错误的，应该强调及时救治。”王贵强称，还有一点是，一旦染病就要到医院有效隔离，避免进一步传播的风险，这也是强调及时到医院诊断治疗的一个非常重要的方面。