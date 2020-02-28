抗击疫情“心健康-溶会贯通”长三角专场线上会议举行

2月26日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”长三角专场线上会议通过网络直播的形式举行。

溶·会贯通”直播巡讲会画面截图

中国医师协会心血管医师分会会长葛均波院士、中国科学技术大学附属第一医院范西真教授、上海市第十人民医院徐亚伟教授、河北医科大学第二医院傅向华教授、扬州大学附属苏北人民医院何胜虎教授、浙江大学医学院附属第一医院章渭方教授、上海交通大学医学院附属新华医院张松教授等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解。据统计，本次会议直播有超过11000人次观看，互动留言1380多条。

葛俊波在会议致辞中表示，疫情流行期间，对于急性心肌梗死患者的诊治流程，要坚持就近就医、安全防护、溶栓优先、定点转运和远程会诊五大原则。为了避免交叉感染，减少患者救治过程造成导管室的污染，保证后来病人的抢救条件，结合患者病情，在没有溶栓禁忌症的情况之下，推荐溶栓优先，尽最大可能救治患者。

傅向华在《新冠形势下STEMI患者溶栓治疗的要点与常见问题的解答》中指出，务必把严格的防护隔离措施贯穿整个STEMI救治流程，尽最大可能降低新冠肺炎疫情下的社会传播风险，做到早排、早查、早会诊、早隔离。同时，由于急性心肌梗死也是一个重症大病，致死致残率非常高，救治时间窗口的迫切性和救治时效的病理学要求心血管医生必须为患者尽早尽快开通血管，恢复有效的心肌灌注。因此必须强调早呼救、早救治、早溶栓。

张松在介绍疫情期间心血管病患者的救治流程及经验时表示，对于非紧急情况，一般建议患者等到疫情控制住以后再择期入院治疗。而对于病情比较严重的患者，则需要通过流行病学调查、血常规、体温检测、胸部CT等手段来鉴别是否为新冠肺炎患者。对于疑似患者，应安排在医院指定的隔离病区进行隔离治疗。对于确诊患者，应转运到定点医院进行收治治疗。

在互动问答环节，葛均波院士及徐亚伟教授分别针对“皮冠状动脉介入治疗（PCI）无复流如何处理”、“急性心肌梗死患者救治过程中药物选择”等问题进行了在线解答。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。