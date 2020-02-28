国家卫健委：积极应对 严密防范 全力阻止疫情反弹

人民网北京2月28日电（许晓华）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，除湖北外其他省份，和湖北除武汉外的其他地市，新冠肺炎新增确诊病例数，首次双双降至个位，防控形势积极向好。下一步，仍要毫不放松做好社区防控和医疗救治等工作，积极应对，严密防范，全力阻止疫情反弹。

2月27日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例327例；新增死亡病例44例，其中湖北41例，北京2例，新疆生产建设兵团1例；新增疑似病例452例。当日新增治愈出院病例3622例；解除医学观察的密切接触者10525人；重症病例减少394例。

截至2月27日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例39919例，其中重症病例7952例；累计治愈出院病例36117例，累计死亡病例2788例，累计报告确诊病例78824例，现有疑似病例2308例。累计追踪到密切接触者656054人，尚在医学观察的密切接触者65225人。

湖北新增确诊病例318例，其中武汉313例；新增治愈出院病例3203例，其中武汉2498例；新增死亡病例41例，其中武汉28例；现有确诊病例36829例，其中武汉30179例。这里面重症病例7633例，其中武汉6775例。累计治愈出院病例26403例，其中武汉15826例；累计死亡病例2682例，其中武汉2132例；累计确诊病例65914例，其中武汉48137例。新增疑似病例332例，其中武汉295例；现有疑似病例1989例，其中武汉1488例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例135例，其中香港特别行政区93例；澳门特别行政区10例；台湾地区32例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例9例，新增疑似病例120例，新增死亡病例3例，重症病例数减少43例。

除湖北外其他省份，和湖北除武汉外的其他地市，新冠肺炎新增确诊病例数，首次双双降至个位，防控形势积极向好。下一步，仍要毫不放松做好社区防控和医疗救治等工作，积极应对，严密防范，全力阻止疫情反弹。