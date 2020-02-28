八种原因悄悄升高血压

陈雪莹 编译

高血压是威胁人们健康的“重磅炸弹”，而且它现在变得越来越狡猾，甚至无声无息地突然来袭。近日，美国《预防》杂志网站总结生活中可能让高血压找上门的8个原因。

1.太依赖方便的加工食品。调查发现，欧美国家平均每个人从加工食品中摄入的盐占总摄入量的80%。随着生活节奏加快，人们吃的加工食品也越来越多。方便面、火腿肠、面包、早餐麦片、薯片、披萨、罐头、意面酱等都是含盐大户，盐摄入过多直接影响血压，增加心脏负担。所以，别为了图省事而常吃加工食品。一般来说，身体健康者每天食盐摄入量不超过6克，糖尿病非高血压患者每天摄入量应在5克以下，高血压患者和糖尿病肾病患者不超过3克，如果病情加重，则控制更严，每天盐摄入量不应超过1克。

2.每天过量饮酒。对于有饮酒习惯的人来说，适度饮酒（女性每天一杯，男性每天两杯）往往不会造成大问题。研究表明，适量饮酒甚至有助预防心脏病。但频繁酗酒会导致血压长期升高，还会增加动脉粥样硬化的风险，促使心脏病发作和中风。

3.缺乏锻炼。大量研究证实，缺乏锻炼、久坐不动与多种慢性疾病，如高血压、心血管疾病、糖尿病等的发生密切相关。而且，会加速动脉硬化，迫使心脏和血管更加努力地工作。

4.长期承受压力。如今，繁重的工作、排满的时间表、充满挑战的人际关系，让人们长期处于压力之下。人体会分泌激素，引起血管收缩，造成排血时阻力加大，令血压升高，随之人体将产生一系列变化。

5.感到孤独或与社会隔绝。当你感到孤独或被孤立时，可能不一定会感到压力，但当这些感觉持续存在时，就会引发危险的应激激素释放，从而导致血压升高。

6.睡眠呼吸暂停。如果你的伴侣经常抱怨你打呼噜，可要引起重视了。通常来说，睡眠不足会通过增加应激激素的释放量，或增加你对垃圾食品的渴望，导致体重增加，进而升高血压。与睡眠有关的高血压，最主要的原因是阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。这种病会导致睡眠中断和体内氧气含量下降，身体对此做出的反应就是血压升高。

7.有其他健康隐患或服用了某些药物。有些疾病会与高血压狼狈为奸，比如甲状腺疾病、肾血管疾病和皮质醇增多症等，它们都会进一步升高血压。此外，一些常见药物也会升高血压，如抗抑郁药、减充血剂、口服避孕药、非甾体抗炎药和泼尼松。

8.有家族病史。基因在高血压的发病过程中起着一定作用，这就是为什么看似健康的年轻人仍会被诊断为高血压。而且，有高血压家族病史的人往往拥有共同的生活环境和习惯，这会增加高危人群的患病风险。▲