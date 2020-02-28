童年受创伤，慢病风险高

《美国医学会杂志》一项新研究显示，儿童期遭遇家暴、歧视等不良经历会显著增加日后罹患心脏病、糖尿病或抑郁症等慢病发病风险。

美国疾病控制与预防中心流行病学专家罗伯特·安达博士和美国加州凯撒医疗集团内科专家文森特·费丽蒂博士将幼年不良经历定义为：18岁前遭遇过身体虐待、情感虐待，情感上的忽视，父母离异，父母患有抑郁症等精神疾病等。研究人员对参试者的这些创伤进行评估（总分为10分），对比分析发现，以上每种情况的发生都会增加慢病风险，这些疾病包括糖尿病、肥胖症、哮喘、慢阻肺、心脏病、癌症和其他慢性身心疾病。当总分超过4分时，罹患糖尿病的风险增加1.6倍，癌症和心脏病风险增加2倍，慢性肺病风险增加4倍。

研究人员分析，不良经历影响身心健康的关键机理是，幼年不良经历会改变人体的神经系统、免疫系统、基因功能等。新研究对包括慢病在内的多种疾病的防控具有重要启示，预防疾病必须从娃娃抓起。▲ （陈 希）