新冠病毒可能长期存在

受访专家：北京医院呼吸与危重症医学科副主任、主任医师 柯会星 记者 雷 妍

近日，中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰在接受采访时表示，新冠病毒有可能像流感病毒一样与人类共存。为此，我们要在临床诊治和生产生活防范方面做好相应准备。

“人类生存至今一直都在与各种生物抗争，这其中也包括病毒。”北京医院呼吸与危重症医学科副主任、主任医师柯会星教授表示，虽然我们对新冠病毒的了解还远远不够，但根据流行病学和病毒学推测，新冠病毒感染的肺炎长期存在是有可能的。

柯会星介绍，病毒进化的基本规律是“与宿主保持共同进化”。病毒以裂变为主要繁衍方式，它进入宿主的根本目的，是从宿主体内获取自己所需的物质和能量。这一“动作”会使人类患病，甚至死亡。但从病毒的角度来讲，为了确保可长时间从宿主处获取能量，它们需要适应不同宿主的环境。因此，病毒会在繁衍过程中发生变异，以便在人体待得更久，能够进而传播。

按照这一逻辑，致死率极高的病毒很容易让宿主快速死亡，导致它无法继续获取能量、向下一个宿主传播，这个病毒就会被淘汰。但如果病毒毒性不够，无法“破解”宿主的免疫机制，就不能从宿主体内获取维持生命活动的营养物质与能量，也会被淘汰。因此，不断变异和保持中等毒性，是主流传染病毒的常态，禽流感、猪瘟等病毒都是如此。最初高致死率禽流感已经很难见到，能跟踪到的弱毒性禽流感也非常少见，反而中等毒性的非典型性禽流感、温和型禽流感时常在世界各地暴发。

新冠病毒此次“采用的策略”就是低毒性、高传染性，这给了它们更多的机会感染人类，并能在很长时间依靠感染的患者存活下去。随着人们对新冠病毒认识的加深、疫苗的研发与应用以及特效药的发掘，也会使人们对新冠病毒的免疫力提升。种种因素综合，未来新冠肺炎就可能像现在的流感一样，是一种可防可控的疾病。

柯会星表示，短期内新冠病毒毒性不会减至流感病毒的程度，即使有一天它确实长期存在，我们也无需恐慌，只需在公共卫生和个人防护方面做出一些调整，就能很好应对。比如，临床方面，完善传染病防控体系，尤其是报备制度和防疫措施，以及设立更多传染病医院和病房；在社会生活方面，戴口罩、勤洗手、常通风等应成为人们生活的常态，在流行高峰期，尽量不安排、不参加人员密集活动。▲