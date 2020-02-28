低声教育 才能帮孩子改错

受访专家：武汉大学儿童发展研究中心主任 杨 健 记者 江 越

孩子的顽皮和家长的没耐心，使得很多家长在孩子犯错后，习惯大喊大叫的“命令式教育”。不少家长也很无奈：“说着说着火就上来了，不自觉声音就会变大。”在武汉大学儿童发展研究中心主任杨健看来，经常高声斥责孩子，不仅起不到教育孩子的效果，反而对他们的性格养成、心理健康不利。

杨健说，家长长时间大声斥责的教育方式，孩子就会从第一次的恐惧，慢慢变成一种习惯，最后当做视而不见，以至于无论怎么大声也成了“白费口舌”。同时，家长高声说话时，情绪比较激动，会让孩子产生压迫感，容易诱发逆反心理。尤其对于青春期孩子来说，这种教育方式会强化他们的逆反情绪，影响其性格养成。“其实，处理同一件事，家长不同的态度会收到不同的教育效果，‘低声教育’往往会事半功倍。”杨健表示，从家长的角度看，低声调可以缓和当时的急躁情绪，与孩子心平气和地交流，有利于解决问题，使自己说的话更容易被孩子接受。从孩子的角度看，低声教育可以让孩子的情绪保持平稳，使他们抵触的心理防线有所松弛，这样就能将全部注意力集中在父母教育的内容上，再犯错的可能性大大降低。尤其当孩子在大庭广众之下犯错后，家长的大声呵斥免不了让孩子颜面扫地，此时他们心里想的就是怎样避免尴尬和让家长停止责骂，根本没时间思考对错，自然也就不能很好地认识到自己的错误。

很多时候，低声教育做起来并不容易。对此，杨健表示，当孩子犯错后，家长首先不要急于表态，可以深呼吸，停顿几分钟后再说话，给自己和孩子一个缓冲情绪的时间。批评时要降低声调，运用正确的语气和措词。需要注意的是，批评一定要就事论事，不要使用伤害孩子自尊心的语言。在孩子意识到自己的错误后，家长还要及时地将自己的期望解释给孩子听，并教会他如何正确地处理这件事。▲