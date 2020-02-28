疫情期老人病了，何时该去医院

受访专家：大连大学附属中山医院老年病科主任 姜丽杰 记者 高嘉悦

如今受到新冠病毒疫情影响，很多地区的医院暂停或减少了部分科室门诊，开启线上问诊。对老年朋友来说，这一变化带来诸多不便：年老体弱，去医院看病有被感染的风险；有的科室关闭，一些小病小痛只能忍着；对线上问诊服务不太了解，不知如何进行操作……疫情期就医成了不少老人的一块心病。

虽说疫情期不出门就是为国家“做贡献”，但对患有慢性病的老人来说，如不按时服药、复诊，会使病情反复、加重甚至引起并发症。例如，血糖长时间过高，多个器官就会受损，严重的可能出现糖尿病酮症酸中毒；高血压如不及时控制，可引起脑卒中等。大连大学附属中山医院老年病科主任姜丽杰强调，尤其对患有肿瘤、心血管疾病或需要透析的老年患者来说，他们机体衰弱、器官储备能力下降、对抗外界应激的抵抗能力降低，受疫情影响会更大。因此，老人在疫情下学习如何安全就医非常重要。

非紧急情况，先在线问诊。如果对自身症状不确定或在非紧急情况下（如缓慢发展的视物模糊、吃东西牙痛等），最好先采取线上问诊。老人可拨打医院电话咨询，或请家属帮忙下载相关软件。对于慢性病老年患者如何复诊、买药的问题，姜丽杰表示，多病共存的老人一般都是诊断明确且有过住院经历的，出院小结上会留有医院科室电话，且很多医院如今都已开通电话及线上咨询。如果老人病情出现波动，可自己或让家人打电话咨询主治医生，寻求解决办法，判断是否要去医院就诊。慢性病老人服用的药物一般是固定的，千万不能擅自换药或停药，如药物用完可选择在就近的社区医院、药店购买，最好由家人代替取药。

有些疾病，先观察再决定。很多高血压或糖尿病患者家中都备有家用血压计或血糖仪，老人可每天在家测量，实时关注血压、血糖变化；有哮喘、慢阻肺等慢性呼吸系统疾病的患者，建议坚持在家做呼吸操，锻炼肺部功能；对于近期内不影响身体健康的良性肿瘤患者，和治疗后处于恶性肿瘤缓解期的患者，建议适度暂缓手术治疗；对于进展期的恶性肿瘤患者，应在全面评估身体状态及手术风险后，在风险可控的条件下开展手术；如果老人出现咳嗽、咳痰、头痛等症状且无加重，没有流行病学史（14天内没接触过新冠肺炎确诊患者或疑似患者、未出入有确诊或疑似患者的社区或活动场所），不建议马上去发热门诊。姜丽杰建议，这时可先观察2~3天，减少外出，如病情无缓解再入院就医。

急危重症患者应及时就医。老人一旦出现慢性病急性加重或突发急病，家属或养老机构应立即实施力所能及的抢救措施，同时拨打120急救电话送医。急危重症包括但不限于急性心衰、脑卒中、心肌梗塞、心跳呼吸骤停、急性损伤创伤、急性中毒、急性胸痛腹痛、消化道出血、肠梗阻、重症肺炎、严重腹泻脱水等，以及神经、心脏、呼吸、消化、泌尿等系统的危重情况。

去医院前，务必做好防护。如果老人必须前往医院（例如血液透析患者），首先应避开疫情集中的定点医院，考虑就近医院。去医院前，陪护的家属及老人一定要戴好口罩，最好戴上帽子和手套，做到全面的隔离防护。在医院时，注意避免触碰口罩外侧、揉搓眼睛，不要四处乱摸，最好与人保持1米以上的距离，打喷嚏、咳嗽时记得用手肘挡住，回家后衣物要消毒，仔细洗手。▲