坐公共交通，找个靠窗位置

公交车、地铁、火车、飞机以及机场和车站等地，人流密集且不透气，是呼吸道传染病的“理想传播场所”。近期，英国《每日电讯报》载文，总结出乘坐公共交通时预防病毒传播的注意事项。

地铁和火车。2018年，美国《环境健康杂志》刊登的一项研究发现，地铁中越是拥挤的区域，感染率越高。专家建议，乘坐地铁或长途旅行者应避开高峰期，以降低感染风险。乘车期间，尽量不触摸扶手、把手、座椅等表面。乘坐地铁或火车后，应及时洗手或使用免洗酒精消毒液。乘车期间不要触摸脸部或咬指甲。

公共汽车。《英国医学会委员会·传染病》杂志刊登一项新研究发现，流感暴发期间，乘坐公共汽车或电车的人群，发生急性呼吸道感染的风险增加6倍。《结核病杂志》一项公交线路与传染病研究发现，每天乘坐公交车至少1小时的人群，感染结核病的几率增加8倍。专家表示，乘坐公交车时，应尽量坐到人少的安静区域，如果触摸过公交设施表面及把手，下车时，应及时洗手或使用免洗消毒酒精洗手。

出租车。很多人认为出租车相对安全，但其也是密闭空间，而且多人乘坐。安全专家建议，选择出租司机正后方的座位最安全。即便司机咳嗽或打喷嚏，也不会直接殃及乘客。

机场。2019年，美国《风险分析杂志》刊登最新研究发现，在全球最大的10个机场，旅客加强洗手能使呼吸道传染病的传播危险降低37%；如果全球机场都采取相同措施，则可降低69%。英国诺丁汉大学和芬兰国家卫生研究所专家表示，至少一半的安检托盘等物件携带感冒、流感或其他呼吸道病菌。机场商店、自动扶梯、候机区等地方也容易藏匿病毒。因此，建议旅客通过安检后应及时洗手。

飞机。多项研究发现，飞机密闭舱室内，感染病毒的危险更大，通风和空气过滤不良、交叉感染是主要原因。美国埃默里大学研究发现，受感染乘务员最可能成为病毒的“超级传播者”。飞机靠窗的座位最安全，其次是中间座位，靠近卫生间的座位最差。疫情期间乘机，最好的保护措施是佩戴口罩。

健康专家表示，通勤时，防控病毒的最好办法是步行或骑自行车。每周应保证150分钟的中等强度锻炼，增强免疫力，降低感染风险。

（陈 希）