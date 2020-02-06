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生物安全专家：触摸门把手、电梯按钮和扶手后应及时洗手消毒

2020年02月06日18:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电（欧阳易佳）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。中国疾病预防控制中心生物安全首席专家、病毒病所研究员武桂珍表示，居民在触摸门把手、电梯按钮、电梯扶手后，应注意手部卫生，及时洗手消毒。

武桂珍认为，病毒存活和不同的环境、不同的温度、不同的湿度有关系，温度越高越难存活，如果用沸水煮，5-10分钟就可以把病毒杀灭。门把手、电梯扶手以及电梯按钮，触摸后及时洗手，就可以很好地解决这个问题。

武桂珍介绍，手部消毒如果使用75%的酒精，1分钟就可起作用，0.5%的含氯的消毒液同样起到消毒作用。新型冠状病毒属于呼吸道传染病，一是要尽量少出行，去公共场所，尤其是密闭空间里。二是出去时要戴上口罩，注意手部卫生。这些措施如果能够及时到位，疫情一定能够实现很好控制。

武桂珍提醒，近两日，全国部分地区下雪了，如果孩子选择出去玩耍，切勿扎堆，避免交叉感染。

(责编：刘卿、李栋)


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