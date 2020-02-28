糖尿病患者感染新冠肺炎，后果更严重！怎么办？

新冠肺炎暴发，大家都尽量宅在家里，减少外出，这种特殊时期的生活方式，使许多糖尿病患者忧心忡忡，担心血糖控制不住。前些日子，国际顶级医学杂志《柳叶刀》发表的论文中，统计了截至2020年1月2日确诊感染新型冠状病毒的41例患者，其中合并糖尿病、高血压、冠心病等慢性病者占32%，死亡占46%。其中尤其糖尿病患者比例高达20%，糖尿病患者极有可能是新冠状病毒感染的易感人群。糖尿病患者长期处于高血糖状态，机体防御感染的能力偏低。那么糖尿病病友该怎样科学预防新型冠状病毒感染、科学管理糖尿病，安全、平稳地度过这个非常时期呢？

中华医学会糖尿病学分会及时发布了《糖友“新冠”防控居家策略》，包含七点，建议可谓干货满满。中华医学会糖尿病学分会专家在第一时间利用网络大众平台，连续八天开展网络科普直播给大家详细介绍这七条建议，帮助糖友们打赢防疫期间的“糖尿病保卫战”。参与直播的专家包括：中华医学会糖尿病学分会主任委员、南京大学鼓楼医院内分泌科主任朱大龙教授；中华医学会糖尿病学分会前任主任委员、上海交通大学附属第六人民医院的贾伟平教授；中华医学会糖尿病学分会的候任主委、北京医院国家老年医学中心内分泌科主任郭立新教授；中华医学会糖尿病学分会副主任委员：复旦大学附属中山医院内分泌科的李小英教授，山东大学齐鲁医院内分泌科的陈丽教授，天津医科大学朱宪彝纪念医院，天津医科大学代谢病医院的陈莉明教授，西安空军军医大学西京医院、内分泌科的姬秋和教授。

建议1：避免外出，加强防护

在良好血糖控制的基础上，加强自我防护是有效预防严重感染发生的重中之重。

外出时要有外出的计划，陈莉明教授建议做一个外出清单，先去哪后去哪，避免周折。尽量错峰出门，外出的时候穿的衣服，回家以后尽量换成家居服。另外如果一旦外出，应该做好防护，口罩是必需的。而回到家后，尽快洗手也是非常重要。

对于戴口罩，贾伟平教授介绍，大多数人戴的口罩都是一次性医用外科口罩，一面是白的，一面是浅蓝色的，请牢记：白色的是内面，靠自己的鼻子和嘴巴，浅蓝色的外面，不要戴反。洗手时要注意用活水，也就是流动的水把手淋湿，用皂液涂满整个手，充分地揉搓，反复揉搓越充分，洗手的效果就越好，最后用水冲净，用纸巾擦干，最后使用纸巾垫着关掉水龙头。

在疫情防控期间也要保持室内空气流通。李小英教授建议大家，每次开窗通风至少要有20分钟，每天要不少于两次。同时保持房间适当的温度，建议通风时地暖、空调都不要关掉，这样既保证了室内的空气清新，又保持了室内的温度。

建议2：合理膳食，均衡营养

在疫情期间对合理饮食一定要坚持不懈，郭立新教授提醒大家，饮食上要注意限制热卡，避免体重的快速增加。也要避免过度摄入油炸、爆炒的食物和高热量的甜食。饮食和运动是糖尿病控制的基础，姬和秋教授表示，在疫情当中，特别是处于一种居家隔离状态的时候，保证健康的饮食，是非常重要的，运动量有所下降的时候，应适当减少一些饮食。

平衡饮食，粗细搭配。陈莉明教授建议大家尽量清淡饮食，选择新鲜的蔬菜、包括蛋、奶、瘦肉、鱼、虾、豆腐等食物。贾伟平教授则建议在饮食顺序上有调整。首先是先喝汤，最好是清淡的汤，喝完汤以后就可以吃素菜、荤菜，最后再吃主食。主食吃得少对血糖的控制比较有利。

居家期间，要更加注意对体重的控制，血压，血脂的控制，朱大龙教授介绍：达格列净等列净类药物是最近几年来新的药，这类药叫做钠糖转运体抑制剂，也就是SGLT2抑制剂。这个药是通过抑制肾脏肾小管对糖、葡萄糖和钠的吸收，使得体内的糖从尿中排出，对病人的体重会有所减低，同时，又可以血糖控制，还有就是可以使血压也有所下降。

建议3：适量运动，增强体质

以前有糖尿病的朋友基本上饭后都会在外面散散步。现在都是宅在家里，不能出门，但是千万不要忘记，糖尿病基本的生活方式干预，就是管住嘴迈开腿。

李小英教授告诉大家，如果家里面有跑步机的，建议每天要运动30分钟，大约每小时是5公里的速度，每分钟走120步，能够达到非常好的运动强度和效果。而早晨、中午、晚饭、餐后一个小时，是进行活动非常好的时间节点。郭莉明教授不建议大家在家运动时穿拖鞋，可以穿上轻便的鞋子，旅游鞋。

郭立新教授提醒大家：运动每周不低于150分钟，包括有氧运动和力量运动。规律的运动可以改善胰岛素的敏感性，而且可以促使组织增加对葡萄糖的利用和消耗，还可以改善蛋白和脂肪的代谢，甚至改善心理状态。如果运动量稍微偏大以后要适当地补充水和一定程度的食物，避免低血糖的发生。

对于一些血糖很高，或者说有一些急性并发症的病人，朱大龙教授则强调应该避免运动。并且在急性感染的情况下，或者说血糖过高、出现一些急性并发症的时候，应该及时就医。

建议4：规律作息，保持心情愉悦

这一次的疫情，对糖尿病患者的工作生活，以及整个社会的方方面面的影响都是非常大的。糖尿病患者应该合理作息、不熬夜、不过劳、保持良好的睡眠，合理的作息规律可以避免抵抗力下降。同时，针对疫情端正心态，既要重视，又不恐慌。

郭立新教授介绍，负面情绪本身可能加剧血糖波动和异常，愉快的心情，抵抗力会明显提升的。

陈丽教授建议大家，在家可以听听音乐、看看电影，也可以整理照片，回顾过往，甚至可以拾起手中的画笔，或者是原来放下的音乐乐器，大家保持一个良好的心态。

建议5：按照医嘱规范用药

糖尿病是一个伴随终生的疾病，所以一定要遵医嘱按时按量治疗。在这个特殊时期，规律、坚持按医嘱规范用药，也是防疫期中非常重要的任务。那么该如何在疫情期间，规范用药呢？

李小英教授告知糖尿病患者，可以选择去医院的门诊开药，多开一些，足够3月用的药量，或选择家附近的社区卫生服务中心，药店买药，但是药不能停，一定要做到坚持用药。

最方便，也是非常好的方法是互联网医院，贾伟平教授建议大家在这种特殊时期，减少出门，在线上与医生沟通，根据具体情况来调整用药量，使血糖大致平稳在正常范围。

让糖尿病患者达到并维持理想的血糖，不仅能保持机体良好的状态，也能提高抗击新型冠状病毒的抵抗力。因此，建议糖尿病患者在疫情防控期间一定要遵医嘱按时、按量服药。

建议6：定期血糖监测，保持血糖平衡

血糖监测是糖尿病管理中的重要组成部分，糖尿病患者居家期间的规律监测，掌握自己的血糖情况也是重中之重。

只有定期监测血糖，才知道血糖是否平稳。郭立新教授建议，一般的空腹血糖可以控制到4.4到7.0之间，老年患者和长病程的患者适当放宽。对孕妇的空腹血糖控制更加严格一点，小于5.3毫摩尔每升。出现高血糖或者低血糖，要做好记录，可以电话连线或者是进行网上咨询。

对于老年人，血糖的监测控制可以适当放宽。家中一定要备点糖，当出现低血糖症状的时候，可以及时进行补给，防止低血糖的发生。

建议7：提高警惕，预防急性并发症

糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病。在目前这个特殊时期，大家一定要提高警惕，预防急性并发症的发生。常见的并发症有：糖尿病酮症酸中毒、酮症酸中毒昏迷、高渗综合症、乳酸酸中毒，另外还有严重低血糖状态，包括新型冠状病毒感染，也会导致糖尿病急性并发症的发生。

朱大龙教授再次提醒大家，如果出现恶心、呕吐、腹痛，甚至呼吸当中有烂苹果的味道，特别是口渴加重，烦燥等等，可能都是高渗昏迷和酮症酸中毒的症状，应该带好口罩做好防护措施，马上出门就医就诊。

最后，对于糖尿病病人如果出现感冒症状，怀疑自己是不是感染了新型冠状病毒的情况，李小英教授建议到附近的卫生服务中心做一个简单的外周血的检查，查看白细胞的总数和分类。如果白细胞是正常的，淋巴细胞也是正常的，在家里面自己隔离两到三天，可以吃些感冒药。如果两三天以后症状有加重，建议去三级医院，到有明确诊断能力的医院，这时候可能要做一些是否感染冠状病毒的检查。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，作为糖尿病患者，依从医嘱，居家做好个人防护及血糖管理，提高自己的免疫力，是可以安然度过这个特殊时期的。