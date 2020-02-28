消毒避瘟 艾叶、苍术来帮忙

这段时间，由于新冠肺炎疫情的影响，大部分人都待在家里。广州市中医医院针灸科主任李丽霞表示，在家中，除了勤洗手和保证室内通风外，还可以采用中药烟熏的方法，以达到辟秽除瘟的作用。

中医有着丰富的对抗瘟疫的经验，每次瘟疫来袭，中医都发挥着十分重要的作用。古代医家多采用熏烧药物的方式预防疫病。根据本次疫病以寒湿为主的特点，结合近期岭南潮湿的气候情况，李丽霞推荐大家使用艾叶、苍术对家居进行烟熏。

使用方法：

采用干燥的艾绒、苍术，按照1∶1的比例，每100平方米空间约取30~60克。将苍术用95%酒精浸泡一天，捞出后稍沥干酒精，与艾绒混合点燃，吹灭火苗，烟熏约30~60分钟，每天1次。

在无酒精的情况下，也可将苍术打成粗粉，和艾绒混合均匀，点燃烟熏。艾绒燃烧烟雾较大，如无法适应艾绒烟雾，也可单独用苍术熏。

使用注意：

放置于室内空旷处烟熏，远离周边易燃物品，有火苗时务必熄灭火苗。消毒除瘟主要靠烟，中药烟熏的时候，最好紧闭门窗，待充分燃烧后，烟雾充满房屋，人员暂避，大约1~2小时后，开门窗通风。对烟雾过敏者忌用。

李丽霞介绍，艾叶是散寒除湿、温经止痛和避秽辟邪之要品，是我国古代用于预防瘟疫的重要药物。现代研究也表明，艾烟对多种细菌和病毒有抑制和杀灭作用。苍术有燥湿健脾、袪风除湿的功效。艾叶、苍术二者配合，共同起到芳香化湿、辟秽化浊之效。（全媒体记者张青梅 通讯员张去飞、梁译尹）