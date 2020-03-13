为什么熏艾有消毒之效

熏艾条可以除湿、杀虫、除菌。在此新型冠状病毒感染的肺炎防控工作中，河南省郑州市中医院利用熏艾防疫独具特色。自1月24日（除夕）早上开始，在门诊大厅，有3个熏艾盒里的艾条、艾绒持续燃烧，艾烟弥漫，覆盖了门诊大厅的每个区域。此举是为了更好地做好全国新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，也是借鉴了此前“非典”时期广州中医药大学第一附属医院在日常清洁消毒之外的做法，即在人群聚集处熏艾。

采用艾灸防治传染病的历史几乎与针灸的历史一样悠久，在1973年湖南长沙马王堆出土的两部现存最早的灸疗和经脉专著《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》中，采用灸法治疗许多种病症，其中就包括“热汗出”“疟”“（黄）疽”等传染性疾病。

艾叶烟熏在古代就有着广泛的应用，不少古文献有关于艾叶烟熏治疗和预防疾病的记载。如春秋时期的《庄子》中就有“越人熏之以艾”的记录，孔璠之《艾赋》中也记载了“奇艾急病，靡身挺烟”，可见在当时民间已有用艾叶烟熏治疗和预防疾病的习惯。

《中药大辞典》记述了艾烟的消毒作用，认为艾叶烟熏对结核杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌及铜绿假单胞杆菌有显著的灭菌效果，其效果优于紫外线。广东省深圳市宝安纯中医治疗医院药学部教授梅全喜研究发现，艾叶烟熏可以在室内形成空气药分子膜层，悬挂的艾叶同样具有消毒作用，艾叶中含有的挥发物质，在人体周围空气中也能形成天然消毒气幕，经呼吸系统侵犯人体的细菌、病毒最易蓄积于鼻窦腔与咽喉，艾草中天然杀菌、抗病毒成分可于鼻窦腔、喉头与气管中形成“药膜”大量积聚抗体，达到灭菌、杀毒、防止染病的效果。

现代研究表明，艾烟具有空气消毒作用，河北医科大学第二医院医生吴爱须、李彦平等用艾烟、中药消毒液、紫外线照射分别进行室内消毒，检测统计每立方米的细菌数，结果表明三者空气消毒效果相同。浙江大学医学院附属第一医院、浙江省湖州市第一人民医院等多家医院都发表临床观察论文，证实在病房、诊室等使用艾条熏蒸消毒安全且行之有效。现代研究认为，艾烟能抑制或杀灭多种细菌、真菌、病毒等微生物。

需要提醒的是，正因为艾烟有消毒之效，所以平时使用艾条悬灸穴位的朋友也不必担心艾烟会对身体产生伤害。当然，如果您已出现咳嗽、憋气等症状要及时就医，不可单一使用艾灸进行治疗。

熏艾消毒要把握正确的方法。具体说来包括以下几点。

第一，每条艾条（1.8×20厘米）可消毒约15平方米面积的室间，根据室间的大小选择艾条数量。

第二，将艾条剪短成4～5厘米长，每个治疗碗放1支艾条，分别放置在房间的前后。

第三，关闭门窗，点燃各段艾条并置于治疗碗内，人离开。每次1~2小时，一周3次。次日早上开窗通风。

需要特别说明的是，艾烟对新冠肺炎的防治仅作为辅助防控作用，可用于室内的消毒等用途。在消毒过程中操作者应戴口罩，尽量减少烟雾的吸入。同时应适时开窗通风换气，以增加空气的流通，以免导致长期的慢性缺氧。在操作过程中，注意防火安全，点燃艾条前后周围环境不可有易燃物品。

（作者系郑州市中医院药学部中药师）