消毒水不慎入眼 赶紧用清水冲

疫情期间，很多家庭都购买了75%的医用酒精、84消毒液等对家中进行清洁。眼科医生提醒，使用消毒用品时一定要做好全身防护，按操作步骤严格执行，以防消毒用品损伤自身，如果不慎入眼，则应马上用大量清水冲洗，仍有不适则需前往医院眼科就诊。

广东省妇幼保健院眼科医师冯庆阳介绍，75%的医用酒精主要是通过破坏蛋白质内部结构，使蛋白质变性失活来达到消毒杀菌效果的，对眼睛的蛋白质也有相同作用。医用酒精不慎入眼会损伤角膜、结膜，特别是角膜上皮，可发生点状或片状的脱落，出现眼红、流泪、畏光、异物感等，这时需要快速用大量流动清水冲洗，至少半个小时以上。如果冲洗过后仍有明显不适则需要前往医院眼科就诊，并明确告知医生曾有医用酒精入眼，及时治疗。

需要注意的是，医用酒精是易燃易爆物品，喷洒在房间这种小空间中，遇到高温、明火、静电都可能起火甚至爆炸，因此建议将医用酒精倒在干净的布料或消毒棉上，对物体表面进行擦拭消毒。此外，人体表面有酒精附着时，遇到高温、明火、静电也可能发生燃烧，所以大家避免往身上喷洒酒精。

84消毒液具有腐蚀性和挥发性，不慎入眼会导致眼睛的化学性烧伤，如不及时处理，预后不佳，会影响视力，严重者甚至失明，因此应立即用大量流动清水冲洗，同样至少半个小时以上。

稀释过、浓度较低的84消毒液在冲洗眼睛后会有明显改善，未稀释的84消毒液腐蚀性较强，冲洗后仍不适需尽快就诊。日常使用84消毒液时应戴好口罩、手套、护目镜等，避免直接接触，按说明书加入清水稀释后使用，并且擦拭、喷洒、拖洗消毒后要用清水洗净。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）