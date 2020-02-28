王晨强调强化公共卫生法治保障
为公共卫生安全筑牢严密法治防线
新华社北京2月27日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨27日主持召开全国人大宪法法律委、常委会法工委负责人会议，研究加强公共卫生领域立法工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话特别是关于强化公共卫生法治保障的重要指示精神，为公共卫生安全筑牢严密法治防线。
王晨指出，全国人大常委会近日通过了有关全面禁止食用野生动物的决定，对于防止滥食野生动物、保障人民健康安全具有重要作用，得到社会广泛支持。要依法严厉查处违反决定和有关法律的行为，把决定各项要求真正落到实处。要宣传普及决定的精神和内容，增强全民公共卫生法治观念，推动全社会形成科学健康文明的生活方式。
王晨强调，针对此次疫情暴露出的问题和短板，要明确思路，统筹布局，勇于担当，狠抓落实，认真梳理涉及疫情防控、公共卫生等方面的法律规定，从建立健全长效机制入手，有计划、分步骤修改野生动物保护法、动物防疫法，对修改传染病防治法、国境卫生检疫法、突发事件应对法等进行深入评估。在初审基础上，抓紧修改完善出台生物安全法。全面加强公共卫生领域相关法律法规建设，推动应急反应、疾病防治、物资保障等体制机制的改革完善，提升应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 04 版）
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