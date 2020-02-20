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郭声琨在政法系统疫情防控工作电视电话会议强调

构筑起疫情防控的严密防线

2020年02月20日09:00 来源：人民网－人民日报

新华社北京2月19日电  中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨19日在政法系统疫情防控工作电视电话会议上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到实际行动上，充分发挥政法综治职能作用，最大限度调动政法综治资源力量，构筑起疫情防控的严密防线，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

郭声琨要求，要坚持党中央集中统一领导，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。各地党委政法委要根据党委统一部署，加强对政法各单位疫情防控工作的统筹指导，突出重点，推动解决实际问题。要发挥平安建设协调机制作用，推动各有关职能部门密切配合、联防联控，切实形成整体合力。要发挥基层政法单位作用，广泛发动网格员、平安志愿者等群防群治力量，加强信息核查、政策宣传、矛盾调解、困难帮扶等工作，筑牢疫情防控“第一道防线”、打通服务群众“最后一公里”。

郭声琨强调，要坚持依法防控，切实维护群众生命安全、身体健康和合法权益。要严格战时纪律，层层压实责任，确保各项工作抓实抓细抓落地。要采取强有力措施，严之又严抓好自身防控。要立足当前、着眼长远，着力补短板、堵漏洞、强弱项，提升基层社会治理能力。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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