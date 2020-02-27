新冠肺炎恢复期康复也重要 两部门提出中医指导建议

新型冠状病毒肺炎恢复期是目前所用第六版诊疗方案中，中医治疗的独有阶段，充分体现了中医思维和特色。近日，国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室印发《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议（试行）》通知，从中药、中医适宜技术、膳食指导等方面，对发挥中医药独特优势，加快新型冠状病毒肺炎恢复期康复，提出详细建议。

通知指出，该建议适用于符合国家卫生健康委和国家中医药局联合印发的新型冠状病毒肺炎诊疗方案解除隔离和出院标准的恢复期人群。《建议》作为首个专为符合解除隔离及出院标准的患者而设的医疗方案，弥补了现代医学及中医学对新冠肺炎恢复期干预的空白。

恢复期勿大意，“瘥后防复”极为关键

“中医自古有‘未病先防、既病防变、瘥后防复’的治未病思想和诊疗手段，综合的康复指导可以促进疾病恢复、提高生活质量、截断疾病复发的源头。”国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国科学院院士仝小林表示，目前全国累计出院患者人数已超2万例，通过回访调研发现，部分患者出院后仍有乏力、纳差、气虚、情绪异常以及生化、影像学检查异常等表现，存在不同程度的肺功能受损、间质性肺炎改变，甚至有肺纤维化的可能，所以“瘥后防复”极为关键。

据了解，此次《建议》突出体现了中医治未病思想和诊疗手段，推荐了中药、传统非药物疗法等综合干预策略。在内容上，涵盖中药、中医适宜技术、膳食疗法、情志疗法、传统功法以及其他呼吸、经络锻炼法，内容全面、可操作性强。

“疾病得到了有效控制和患者完全健康、功能完全恢复是不同的，关注出院后恢复期患者身心的全面康复非常必要，切勿大意。”参与《建议》制定的专家、湖北省中医院副院长李晓东说。

凝聚专家共识，“膳食疗法”具备条件

“在条件允许的情况下，我们建议医疗单位为恢复期患者提供康复评估，包括一般评估、中医评估及心理评估，更好地为康复方案提供治疗指导。”仝小林表示，《建议》是基于现有的医学证据，总结武汉当地实际病例资料形成的专家共识，是指导医疗从业人员在原则范围内进行中医康复治疗的参考，并不取代临床工作人员的判断。

“中医适宜技术、情志疗法、传统功法等方法在治疗期和恢复期均有应用，但膳食疗法在恢复期更加明确，因为具备了操作的条件。”据仝小林介绍，该《建议》在“膳食指导”部分，总体建议是：膳食平衡、食物多样、注重饮水、通利二便，并注重开胃、利肺、安神、通便。同时提出根据食物属性和患者情况进行分类指导，并给出了六种症状下的推荐食物。另外，《建议》还推荐了八段锦、太极拳等传统功法，吃动结合，帮助恢复期患者康复。

“提供恢复期中医治疗方案的想法很早就有，但由于前期病愈患者数量较少，样本量不够充足，因此真正启动制定是在半个月前。”李晓东说。

随着现代医学与中医学对新冠肺炎恢复期的进一步研究，未来，专家组还将适时对中医康复方案进行修订更新，更好地指导并规范临床救治工作。（高瑞瑞）