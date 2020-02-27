“医护心情指数”升高了

“今天的平均‘医护心情指数’是7.86，比昨天高了0.48，看起来大家的心情有所好转。”2月24日晚上，上海市第一人民医院支援湖北医疗队的驻地，该院支援雷神山的医疗队队员、医学心理科主任程文红教授正通过手机端查看当天的“医护心情指数”，不时在纸上记录几笔。

“医护心情指数”来自于程文红特别为医疗队队员设计的“简易医护心情指数监测问卷”。每天，医疗队的医护人员都可以通过扫描二维码填写“心情小测试”，结果会反馈到程文红的手机端。“这个简易调查可以帮助判断当前医护人员的整体心理健康水平，同时还能筛选出最具代表性的问题，以便制订针对性的心理干预方案。”程文红说，“心理专家团队会根据医护人员最关注的话题开设线上‘聊吧’，分享经验、纾解压力，提出专业性的意见。对于特别具有代表性的问题，还会启动‘巴林特小组’模式进行心理干预。”

医疗队领队、该院副院长刘军介绍，在疫情防控工作中，医护人员面对种种极端情况，也可能出现心理疲劳乃至焦虑、抑郁等情绪，心理干预的及时介入十分必要。他说：“医院在编组此批支援武汉的整建制医疗队时，特别安排医学心理科主任全程随同。医疗队的心理状态十分重要，希望能以专业的心理干预体系，为前线参与抗疫的医护人员铸造一套坚实的‘心灵铠甲’。同时，我们也会积极帮助患者、家属进行心理援助。”

2月23日是该医疗队正式接收患者的第一天，当天上午就有患者被陆续送入由上海市一医院医疗队接管的雷神山医院C1、C3病区。晚上8时，在医疗队的驻地里，一场“巴林特小组”讨论会正在进行。10余位医护人员身着便服，围绕着几个小圆桌，各抒己见，畅所欲言。讨论的主题是“恐惧”。在此次医疗队中，有不少年轻的医护人员，他们从未有过类似的经历，在投身于疫情防控工作时，心中难免有些忐忑。会不会被感染？会不会发生医患矛盾？自己的工作经验足以应对这次重任吗？针对这些在前一天“简易医护心情指数监测问卷”中被提到的高频问题，程文红组织了“巴林特小组”讨论会。

讨论会上，程文红鼓励大家说出自己最大的担忧和顾虑，并邀请当天已经近距离收治患者的医护人员说出自己的感受。“其实在接触了以后，就觉得这部分患者和平时我们收治的患者没有太大区别，要重视，但不必太过紧张。”随着有经验队员的娓娓道来，原本心怀担忧的医护人员逐渐放松下来。（特约记者 杨静 通讯员 胡杨）