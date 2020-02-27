多数新冠儿童患者症状较成人轻 专家提醒别当“缩小的成人”诊治

日前，广东省新冠肺炎防控办医疗救治组印发《儿童新型冠状病毒感染诊疗专家共识（第一版）》，明确了儿童感染新冠病毒后的临床表现以及确诊病例的治疗方法等。《共识》指出，相对成人，多数儿童感染新冠病毒后症状较轻，但应警惕重症病例的出现，尤其是患有基础疾病的儿童。

《共识》明确，儿童感染新型冠状病毒以发热、干咳、咽部不适、乏力和精神反应差为主要表现，部分病例伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状。新生儿感染表现为发热、吐奶、咳嗽或仅有反应差、呼吸急促、吃奶差等。此外，儿童感染者常伴有血常规、胸片或CT影像学的改变。对于确诊或疑似新冠病毒感染患儿，建议对母婴进行隔离照顾，同时建议暂停母乳喂养，或使用巴氏消毒的母乳；母亲在隔离期间宜保持泌乳状态，待治愈或者隔离期解除后再恢复母乳喂养。

此次《共识》的发起人之一、广州市妇女儿童医疗中心副院长龚四堂介绍，之所以专门起草儿童版专家共识，最根本的原因是新冠儿童病例的救治和成人不同。儿童不是“缩小版的成人”，该群体的疾病谱和感染、发病情况也与成人不同。儿科用药相对成人来说要更谨慎，“疗效不确定的药，我们不用”。他建议，在24小时全天候监测的情况下，尽量少用药，甚至不用药。具体到新生儿治疗，他建议主要以营养干预、照料和监测为主，保障孩子正常生长发育。中药、喷雾剂的治疗对于新生儿来说不太合适，也没有太大必要。

“其实，病毒性肺炎在5岁以下尤其是3岁以下的孩子中较常见，其症状与儿童感染新冠病毒后的发热、咳嗽等症状类似，如果都纳入疑似病例，那么儿科就会面临着巨大的收治压力。”龚四堂解释，因此，广东版共识在诊断标准中特别强调了流行病学史，“如果能够明确排除流行病学史的，将优先考虑其他病原感染。”（特约记者朱琳 王慧 记者崔芳）