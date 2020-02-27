2月20日下午3点，济南遥墙国际机场，一曲《我和我的祖国》，在候机大厅久久回荡，合唱的是一批特殊的旅客……

驰援湖北医疗队的征集令一发，山东各医院的群里踊跃响应，短时间内，经过层层筛选，加上紧锣密鼓的培训，山东省第十二批援助湖北医疗队迅速组队，当日整装待发；170名医务人员来自呼吸、重症医学、感染性疾病、中医药等不同专业。

自1月25日开始，山东省已先后派出12批1743名医疗、护理、疾控人员，奔赴湖北武汉、黄冈、鄂州，开展医疗救治和检测检验工作。山东省委书记刘家义、山东省省长龚正多次赴机场为支援湖北医疗队送行。接到对口支援黄冈任务后，山东专门成立了疫情防控前方指挥部，山东省委副书记杨东奇、副省长孙继业挂帅出征。

异地支援，方言迥异，如何沟通？“你蛮杠”（你非常棒）、“莫和不过”（不要害怕）……山东支援湖北医疗队制作的一本武汉方言实用手册，一度在网上刷屏。

原来，2月7日，山东省第五批医疗队进驻武汉后，山东大学齐鲁医院队员接手了武汉大学人民医院东院区两个危重病房，其中近一半是老年人，普通话沟通不畅。医疗队员迅速与武汉大学老师取得联系，仅48小时就制作出这本方言手册，包含问诊、生活用语，文字和音频一应俱全，医患沟通效率大大提高。

“疫情无情，山东有情，感谢山东，黄冈加油！”在大别山区域医疗中心，山东医疗队办公室门外，一名中年人敲敲玻璃，示意屋内的医务人员，隔着厚厚的玻璃，一手举起这张字条，一手敬礼示意；他刚刚得知，第二天自己就可以出院了。

大别山区域医疗中心是黄冈最大的新冠肺炎定点收治医院，针对收治病员多、感染病情重的情况，山东首批支援湖北医疗队组建了该中心第一个ICU病房。

这间病房由60名医护人员负责，24小时轮班坚守；喂药、喂饭、吸痰、翻身……医务人员每天穿着厚重的防护服，事无巨细，精心呵护；目前已有36名重症患者转为轻症，25名患者治愈出院。

15床孕妈的氧气停了，11床老爷子能摘下无创面罩吃饭了，25床阿姨的呼吸机撤掉了……隔离病房内，变化正在发生。

“我们一定要和病人肩并肩，坚守岗位不后退，直到最后胜利。”山东首批援助湖北医疗队危重救治组组长、山东第一医科大学附属省立医院东院重症医学科副主任任宏生说。

大别山医院之外，山东还重点支援了蕲春县、武穴市、团风县、浠水县、黄梅县5个县市，抽调医护、管理、预防、心理4类人员，开展组团式援助，创新医疗救治方式，开通远程会诊系统，利用山东“云ICU”系统，协助指导黄冈市定点医院实施重症、危重症患者医疗救治。

山东第一医科大学附属省立医院护士李长安说，在武汉同济医院中法新城院区C栋7楼西病区，医患之间互相信任，互相温暖。

因为惦念着一名患者想吃西红柿，枣庄市肿瘤医院护士陈茹发捧着自己的餐后水果，小心翼翼送到床前，“阿姨，以后有了西红柿，我再拿来。”“哎呀，太感谢了！等我好了，一定去山东！”

一位60岁的重症大娘，病情好转，可以转入普通病房，她却有些不舍，紧紧抓着医护人员韩严寒的手：“是你们救了我，我相信你们，我不想离开这个病区。”得知普通病区护理人员不变，大娘才松了一口气。

截至2月26日20时，山东省援助湖北医疗卫生队累计完成8543份疑似样本检测，新冠肺炎病例（含疑似）累计收治1872人。目前在院病例968人，其中重症病例205人、危重症病例45人。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 06 版）