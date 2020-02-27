来自疫情严重地区入境者需隔离14天

北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会昨天举行第32场。针对新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，北京市正全面加强入境健康管理，对来自或去过离境国家疫情严重地区的入境人员，需接受居家或集中医学观察14天。此外，本市228家二、三级医院全部实行非急诊全面预约，减少了患者在医院非诊疗的等待时间，减少了交叉感染的风险。

在昨日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，近期，新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，社会对此高度关注。北京市正全面加强入境健康管理，严防疫情输入风险。对来自或去过离境国家疫情严重地区的入境人员，按北京市疫情防控规定，接受居家或集中医学观察14天。

疫情严重地区入境者需隔离观察

目前，海外一些国家新冠肺炎发病人数正在增加，截至昨晚23时，韩国累计确诊1261例，意大利累计确诊370例，日本累计确诊891例，其中钻石公主号累计确诊705例，伊朗累计确诊139例，美国累计确诊57例，新加坡、巴林、泰国等亚洲国家，英国、西班牙、德国、法国等欧洲国家均出现不同数量的确诊患者。

疫情在海外扩散，网上也有热议，北京有没有相应措施？对此，北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，近期，新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，社会对此高度关注。北京市正全面加强入境健康管理，严防疫情输入风险。对来自或去过离境国家疫情严重地区的入境人员，按北京市疫情防控规定，接受居家或集中医学观察14天。对在京外籍人士，也真诚提醒，主动服从所在社区健康管理，共同防范疫情风险。

二、三级医院实行非急诊全面预约

北京市卫健委新闻发言人高小俊通报了本市二级以上医院非急诊全面预约的实施情况。根据北京市疫情防控需要，2月15日，北京市新冠肺炎防控工作领导小组医疗保障组要求全市三级医院原则上要在2月20日前、二级医院原则上要在2月25日前实行非急诊全面预约。通过各方共同努力，2月25日，本市228家二、三级医院全部实行非急诊全面预约，实现全预约的比例从81%增长到100%。该措施实施后，减少了患者在医院非诊疗的等待时间，减少了交叉感染的风险。

下一步，市卫健委要求各医院针对老年等患者，要做好诊疗帮助与服务，保障正常诊疗秩序。疫情期间，对慢性病患者，在保证安全的前提下，已将用药量延至三个月，对减少患者往返医院次数，防止交叉感染会起到较好的效果。

石景山公共场所设8500处“一米线”

昨日的发布会上，石景山区副区长周西松介绍了全区全面开展公共场所“一米线”行动的情况。他说，越是人流量增加，“一米线”越是重要，越要严格落实。石景山区视“一米线”为辖区居民生命安全线。

周西松说，随着返京人员增多、企业复产复工和居民日常活动逐步恢复，人流量快速增大，人员集聚的风险也在增加。为了解决这一矛盾，石景山防疫工作领导小组深入研究、精准施策，全面开展“一米线”行动。全区72家医疗机构，54家大型商超和社区菜店，40家银行网点、通信营业厅、邮政局，161栋商务楼宇等公共场所设置了“一米线”8500处。让群众自觉排队，互相之间保持一米距离，以最大限度保障群众安全，营造安全放心的社会环境。

此外，石景山区还采取多种措施全面推动线上服务，有效减少人员集聚。在社区服务方面，推出全程无接触式购物服务，设立社区防疫服务站。目前，“防疫服务站”已在石景山区22个区域上线运行，惠及社区居民近6万余户，日均成交量达到近千余单。同时引导超市周末开辟室外临时售卖场地，以减少人流密度。

针对记者提出的“疫情结束后，一米线是否还能继续发挥作用”这一问题，石景山副区长周西松回答说：“疫情结束后，一米线虽然不再是生命线，但依旧是健康线、隐私线、秩序线、文明线。疫情结束后，没有了病菌的阻挠，我们非但不会减弱，还会加强对一米线的宣传和推广”。

文/本报记者 蒋若静 刘婧

发布

25日没有新增病例

2月25日0时至24时，北京市无新增新冠肺炎确诊病例。新增疑似病例21例，现有疑似病例57例。新增密切接触者87例，累计确定密切接触者2574例，其中1784例已解除医学观察。20例新冠肺炎患者出院。其中10名男性，10名女性；年龄最小3岁，最大85岁。

截至2月25日24时，北京市累计确诊病例400例。出院235例，死亡4例，危重型12例。其中东城区13例、西城区53例、朝阳区61例、海淀区62例、丰台区41例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员25例。平谷区尚未有病例。

市疾控中心表示，疫情还没有结束,处于疫情防控第一线的工作人员和广大市民朋友绝不能放松警惕，更不能麻痹大意，仍需严格落实各项防控措施，巩固保持工作成效。广大市民朋友和企事业单位、党政机关、社会组织等都要继续严格落实疫情防控责任，努力创建零感染社区、零感染单位、零感染楼宇、零感染区。文/本报记者 蒋若静 刘婧