湖北荆州：累计确诊病人过半已康复出院

2月26日，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开新闻发布会，介绍荆州市新冠肺炎疫情防控工作情况和广东省、海南省对口支援医疗队在荆州的援助工作进展。

湖北省荆州市委副书记、市长崔永辉介绍，截至2月25日24时，荆州市累计报告确诊病例1577例，治愈出院822例，病故44例，目前仍在院治疗711例，现有疑似病例56例，均在定点医院接受治疗。

崔永辉说，荆州市疫情防控呈现出“三减一增”的态势。“三减”是：新增确诊病例持续减少，新增确诊病例由2月12日最多一天253例持续下降，至2月18日开始降至个位数增长，2月23日首次实现零增长。疑似病例持续减少，由2月11日最多的一天785例降至目前的56例。重症、危重症病例持续减少，危重症患者由最高峰2月11日73例降至目前的14例，重症患者由2月10日163例降至目前76例。“一增”是：治愈出院人数不断增加。截至24日，出院人数已达到822人，“也就是说，累计确诊病人的一半以上都已经康复出院”。

“尽管我们已经取得了阶段性成果，但总体上形势依然严峻复杂，防控工作仍然存在许多的问题和不足。”崔永辉同时指出，比如，甄别排查工作仍不密实，流行病学调查工作很薄弱。病人救治的难度依然较大，尤其是重症、危重症患者的基数较大。群众买菜、看病等各种生活问题还很突出，企业复工、农业生产也还面临许多矛盾。为此，崔永辉称，荆州市将定点医院进一步整合为24家，集中优势医疗资源救治患者，同时相对减轻医护工作人员的强度，满足人民群众对其他疾病诊治的需要。与此同时，切实做好人民群众服务，保障供给、稳定物价、解决困难、回应关切，全力保障群众生活。（记者 张香梅）