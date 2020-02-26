专家谈防疫：建设健康人居环境 完善现代公共卫生治理体系

“新冠肺炎疫情发生以来，全国上下凝心聚力，团结奋战。从目前来看，建立联防联控抗疫工作机制，实行分级、分类、分区处置的系统化防治措施，以及发起党政军民产医媒全社会形成共同战‘疫’局面，无疑是对于疫情防控的最有效措施。”日前，北京大学政府管理学院教授沈体雁接受人民网采访，围绕此次新冠肺炎疫情，对进一步改善健康的人居环境、建设现代公共卫生治理体系等提出了宝贵的建议。

建设健康的人居环境 助力疫情防控

在沈体雁看来，健康是人与环境相互作用的系统。他说：“此次新冠肺炎疫情是人与人以及人与自然环境系统、建成环境系统、病毒系统相互影响的结果。一个健康的人居环境，既要能够促进健康的生活方式，提高人类免疫能力，维持人与病毒之间的平衡，也要具有抵抗病毒和疾病的防线。”

“健康中国2030规划纲要中明确提出，建立健康影响评价评估制度，把健康作为城市人居环境建设的首要价值，系统评估各项经济社会发展规划和政策、重大工程项目对健康的影响。同时，健康城市、健康社区等行动也正在积极推进。这一系列措施，都将加速推动我国形成更加健康友好的人居环境和公共空间。”沈体雁表示。

他认为，城市的人居环境是否健康取决于自然环境是否可持续；建成环境是否绿色卫生、安全健康；城市“反疾病”系统，包括医院、诊所、疏散通道、隔离空间、医用物质集运体系以及智慧医疗等疾病防治设施要完备、有序、灵敏、高效。

“社区作为整个公共卫生体系的基本单位，公共卫生服务能力若能快速提升，对于提升人居环境起着重要作用。提升社区公共卫生治理能力，构建中国特色公共卫生体系，需要开展六个方面的工作。”沈体雁表示。

他介绍，这六项工作具体包括：建设标准化、规范化、网络化和社区化的社区医院，使之成为社区公共卫生治理枢纽和国家公共卫生服务网络的“神经末梢”。

培养社区医生队伍，发挥他们在社区公共卫生治理中的主体作用。

发挥传统中医药优势，探索建立一套低成本、普及性、便民化、扶强怯弱型的基层诊疗和医务模式。

建立全国性社区医院和社区医生服务组织，提高社区医院管理服务水平，推动形成全国性的分级诊疗体系。

进一步提高各级财政对国民基本健康服务的支持力度，提升社区健康服务质量，扶持社区健康服务产业发展，支持社区组织在社区健康治理中发挥积极作用，形成“政府主导、社区主力、企业助力、公众协力”社区公共健康协同治理体系。

完善社区规划体系，将健康作为社区规划建设、老旧小区更新和社区治理的第一价值、第一要务、第一基准，推动“健康社区”规划建设进程。

改善现有问题 建设现代公共卫生治理体系

“目前，我国基本公共卫生服务已实现了全覆盖、均等化。公共卫生设施不断完善，可及性不断加强。经过SARS等公共卫生事件，我国初步建立了突发性、传染性、应急性重大公共卫生事件的快速反应机制和联防联控机制。”沈体雁在肯定了我国公共卫生治理的现有成绩的同时，也指出了目前的问题。

他表示：“在我国特有的公共卫生问题中，尤其重要的是，还没有形成一整套与我国高密度居住、快速城镇化转型、大规模人口流动和以超大城市为核心的城镇体系等基本国情相适应的中国特色的现代公共卫生治理体系。”

在沈体雁看来，新冠肺炎疫情防控过程中出现的一些问题，就是有的部门对公共卫生不够重视，对公共卫生治理规律认识不足，国民公共卫生意识有待增强等问题的集中体现。“不过我相信，正如我国其他领域的问题一样，公共卫生治理领域的各种问题也将随着国家治理体系和能力现代化而逐步得到解决。”他说。

最后，对于如何改善我国公共卫生治理现状，沈体雁提出，应加快推进公共卫生治理现代化进程，建设有中国特色的现代公共卫生治理体系，包括制定公共卫生法，完善公共卫生管理体制机制，提高公共卫生服务质量，倡导建立健康的国民公共卫生文化和生活方式等诸多方面。

“我想主要强调两个方面。一方面是借鉴网格化城市管理的经验，建立‘国家健康网格’。即将国土空间划分成为不同空间尺度的‘网格’，充分利用现代信息技术，发挥传统中医药优势，建立以人民为中心的、‘云网边端一体化’的多层次公共卫生服务体系、分级诊疗体系和国民健康管理体系。”沈体雁说。

“另一方面是切实加强健康城市和健康社区规划建设。将疏散通道、隔离设施、防灾避险公园、应急设施预留用地、抗疫物质集运系统等纳入城市规划体系，建设‘瘟疫适应性城市’和‘健康友好型城市’。弘扬传统中医养生文化，倡导健康人居环境伦理，提升健康城市治理水平。”沈体雁表示。