王江平：湖北省医疗防护物资实现从严重短缺到库存充足

人民网北京3月6日电 （王国菁）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、工业和信息化部副部长王江平表示，经过各个方面共同努力，目前湖北省物资保障工作出现三方面积极变化：一是医疗防护物资实现从严重短缺到库存充足，完全满足需求；二是重点救治药品实现从医院自行采购到政府标配十天以上库存；三是医疗救治设备实现从严重不足到应配尽配。

王江平指出，截至3月5日，累计向湖北省调度分配防护服530多万件，N95口罩近千万只，通过各种渠道调入湖北省的医疗救治设备38类6.5万台（套），其中呼吸治疗类设备2.2万台（套），包括先进的膜式氧合仪67台、心电监护仪1.5万台。此外，还提供了负压救护车699辆。

王江平介绍，通过复工复产、扩能增产，我国医用物资生产能力快速提升，防护服日产量已经从疫情初期的不足2万件，达到了目前的50万件。N95口罩从20万只达到了160万只，普通口罩达到了1亿只。其他的物资和医疗救治设备生产能力也在大幅度提升。

王江平称，当前，武汉市各定点医院和市州均按照收治病人数量，已配齐各种先进救治设备，全社会消杀用品资源充足，市场供应稳定。

“通过发挥我国制造业的优势，在较短时间内大幅度地提高了医疗物资的生产能力，满足了因疫情突发而呈现的爆发式需求。”王江平表示，世界卫生组织总干事谭德塞先生呼吁，全世界制造商应当紧急增加对医用防护物资的市场供应，以应对当前的疫情形势。随着我国疫情形势的逐步好转，中国可以向有防护物资需要的其他国家提供力所能及的支持。我们鼓励防护用品、医疗设备、救治药品的生产企业对接国外需求，为全球共同抗击疫情做出贡献。