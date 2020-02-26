体育总局：减缓疫情对体育行业影响 培育产业新模式新业态
人民网北京2月26日电（许晓华）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，体育总局经济司副司长彭维勇表示，体育总局主要采取三方面措施，减缓疫情对体育行业造成的影响。
彭维勇说，首先，体育竞赛表演业全面调整。特别涉及到众多国际赛事，比如亚洲室内田径锦标赛、跳水世界杯系列比赛，以及东京奥运会部分项目的资格预选赛等，将延期举办或者异地举办。国内的足球、篮球、排球等职业联赛也将延期举行。
其次，体育场所挂牌歇业。室外的健身场所、体育场馆以及体育培训机构都纷纷停业。
第三，体育用品制造业受疫情的波及延期开工，对一些体育用品制造业企业也有不同程度影响。
彭维勇表示，面对疫情，体育总局主要采取了三方面措施：一是积极开展国家体育消费城市试点工作。加快推动研制赛事活动的安保、自然资源开放等配套政策，推动协会实体化改革，释放更多体育资源。二是鼓励各地创新支持政策，包括加大政府采购力度，利用体育产业引导资金，安排专项帮扶资金等，比如上海近期出台了12项支持举措，包括赛事补贴、减免场馆租金等。三是鼓励企业创新发展，要利用大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等新技术，培育数字体育、在线健身、线上培训等新业态。培育体育产业的新模式和新业态，助力体育产业提质升级。
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