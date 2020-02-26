国新办首开“凡人英雄”记者会，也是种致敬

据新华社报道，2月23日下午，国务院新闻办在武汉举行了一场特殊的记者见面会。这场记者见面会的主角，是5位奋战在抗疫一线的医生、护士、民警、快递小哥和志愿者。这场记者会的场地布置也很特别，没有以往的“主席台”，5位武汉“凡人英雄”与主持人坐成一排，分享了许多质朴感人又饱含力量的抗疫故事。而一线的普通工作者登上国新办记者见面会，这还是第一次。

不是所谓的“大人物”，而是奔忙在抗疫一线的“平凡者”，这次国新办记者会也因此受到了海量解读。

疫情发布需要权威的官方声音，也需要来自抗疫一线接地气的声音。防疫决策层级要“上浮”，但具体落实会“下沉”，要依托基层抗疫一线上的“守土者”——或许是守护者，或许是志愿者，抑或其他“逆行”者。公众需要来自官方的决策部署等信息，也想听到来自他们的切身感受，借此窥探基层抗疫中的日常，了解“疫”线冲锋者们的际遇。

而此次国新办举办的“凡人英雄”记者会，就是通过这些来自一线人员分享自身的抗疫经历，来丰富发布会信息的渠道来源。这些平民化的视角更接近普通群众，也能直接真实反映此次防疫中不同层面的状况，让此次抗疫最前线的情况在公众面前的呈现更加立体和真实。

这次疫情，不论是医护人员、志愿者，或是外卖小哥和社区工作者，都是身居一线，冒着同样的风险，有着同样的担当。国新办记者会首次请一线的普通工作者做主角，也是种致敬：在权威发布的场合让他们登场，也是让做了实事却“无存在感”的他们被“看见”。

说到底，国新办举行的“凡人英雄”发布会，是对以往记者会形式的一次开拓与丰富，也是对许多一线抗疫工作者的致敬。这也合乎公众期许：疫情信息发布，也需要多样化、接地气有温度的声音。而“凡人英雄”们的付出与努力，也该被“看见”和认同。

□余明辉（职员）