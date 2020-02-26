小区有确诊病例怎样自我保护
如果所居住的小区出现确诊病例，小区住户需要做好自我防护，并注意以下问题。
■还能出门吗？
尽量少出门。发现病例后，与病例密切接触的人会被隔离。疾控机构会上门到患者家进行消毒，公共区域则由疾控机构指导物业进行消毒处理。
■可以继续乘坐电梯吗？
同一单元居民乘坐电梯有风险，但能防范。电梯狭小密闭，是接触传播的高发区，应戴好口罩。可用纸巾保护手指去按电梯按钮，不要在电梯里用手触摸眼鼻口，回家后立即洗手。
■开窗通风会飞进病毒吗？
不会。飞沫传播病毒的距离一般不会超过两米，随后会坠落。每日室内应通风两三次，每次不少于30分钟，这样可以把室内可能存在的病毒浓度降低。与确诊病例同栋楼的住户还要注意楼道的通风。
■同栋楼病毒会通过下水道传播吗？
新型冠状病毒能否通过粪口传播，以及是否可以在卫生间形成气溶胶传播尚待明确。为防万一，建议在每次冲马桶前盖上盖子，做好卫生间地漏的清洁工作。
■在小区倒垃圾会被传染吗？
不直接碰触别人倒的垃圾，风险很小。倒垃圾时注意不要直接触碰垃圾桶，如果必须掀开垃圾桶盖，可戴上一次性手套，并在回家后洗手。
■居家如何消毒？
可每周消毒一次。家里的桌面、台面、地面等人常接触的地方，以及卫生间的水池、水龙头、马桶和便圈、冲水开关等，可用1：100的比例稀释有效氯为5%的84消毒液来消毒。
■出现哪些症状要及时上报就诊？
出现发热并伴有干咳、胸闷等呼吸道症状，要及时戴着口罩前往医院发热门诊就诊。如果被通知成了密切接触者并正居家隔离，无论出现任何疑似症状（发热、咳嗽、乏力、咽痛、胸闷、呼吸困难、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等）都要及时上报并听从专业人员指挥就诊。 （来源：京医通）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn