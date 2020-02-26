急急急！蔬菜瓜果不能“宅”

受新冠肺炎疫情影响，连日来，部分地区的蔬菜瓜果等农产品出现滞销情况。一边是老百姓“宅”在家里买菜需求旺盛，一边是新鲜农产品滞留地里运不出、卖不出，这对矛盾如果解决不好，买方卖方都受伤。尤其是涉及到扶贫产业的农产品滞销，会影响贫困人口的收入，影响产业带头人投入脱贫攻坚的积极性。

破解矛盾，关键在于对症下药、精准施策。疫情之下，造成多地农产品滞销的因素主要有：防疫期间部分道路封闭或者半封闭，运输司机、车辆难招难到岗，造成物流运输困难；因部分企业停工停产，打包发货所需的纸箱、泡沫等包装材料短缺；农产品的供需信息匹配出现短时失衡，销售通路受阻等。因此，破解农产品滞销的关键要打通产需两端。

让农产品别“宅”着。各地要建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，有序推动生产生活恢复正常。疫情低风险地区，要全面取消道路通行限制，恢复正常交通运输秩序，特别是畅通冷链物流配送，确保新鲜的农产品直达消费者手中。疫情中风险和高风险地区，要优化细化交通管控措施，确保必要的生产资料进得来，“宅”不了的农产品及时运出去。

让老百姓安心“宅”着。手中有粮，心里不慌。鉴于目前网购生活用品的红火，破解农产品滞销可进一步发挥电商作用。地方政府和电商平台可以密切合作，利用各自优势，出台帮扶举措，开展“助农”项目，迅速整合供需两端信息，既可以快速消化销售受阻的农产品、为农户减少损失，又可以解决老百姓的生活物资结构性短缺的难题。

目前疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，人们还要再“宅”一段时间，但蔬菜瓜果等新鲜农产品不能“宅”，必须线下线上齐推进，让它们安全、快速地去到需要的地方，满足人们的生活需求，提升人们的生活质量。（王建）