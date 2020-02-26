一头连着滞销农户 一头连着城区家庭

一周来，每两天从“齐心战疫，送菜到家”公益直销平台上订购生鲜猪肉、新鲜蔬菜等，已经成了安徽舒城县一些居民新的采购习惯。

“配送员送菜到小区门口，不接触取菜。肉类和蔬菜都非常新鲜，品质也很好。”已经连续为父母订购几次的张女士说，“父母年纪大，即便戴口罩出去买菜，我们也很不放心，现在小区严格管控，每两天只能出门一次，让父母适应这种新型配送方式，或许在疫情结束后会成为他们买菜的另一种选择。”

张女士并不清楚，这种让她赞不绝口的公益直销平台，是近期舒城县妇联在农产品滞销农户和需要食材的城市家庭间，创新搭建的“桥梁”。

2月初，正是疫情防控最吃紧之时，各地纷纷出台一道道禁令，道路交通封闭、居民行动受限，县妇联敏锐发现由此带来的“两头”问题：物流运输和销售通道受阻，本地农产品面临市场滞销的困境；采购食材是家庭的基本生存需求，不少家庭仍希望吃到新鲜蔬菜，但现在每天出门购买也很难做到。

如何更好地服务两头？得知“全国巾帼示范基地”舒城县钱元玲家庭农场大量新鲜菜品滞销的情况，县妇联第一时间主动对接、帮她们支招，抓紧审核材料和资质，搭建起“齐心战疫，送菜到家”线上直销公益平台。采取线上订购、线下免费配送的模式，将农产品从田间直接送到小区，实现产销对接。

基于特殊时期市场和广大家庭的“刚需”，通过在微信群、朋友圈等新媒体平台广泛宣传，以团购群的形式边订购边转发，“齐心战疫，送菜到家”平台一上线很快就受到广大家庭和居民的关注。

从进群人数可以看到，仅一周时间，两个微信群已容纳近700人。截至目前，钱元玲家庭农场已经接受了来自城区小区近500个订单。

中国妇女报·中国妇女网记者注意到，在该平台上，每日供应生鲜土猪肉、各类蔬菜、家养鱼类、土鸡蛋等近20样菜品，以不高于市场同品质实价来定价，面向城区小区和广大家庭团购。

整个销售过程中，由该农场保障菜品质量，平价供应，积极采取疫情防控措施，对蔬菜进行采收、清洗、分拣、包装和配送。县妇联则及时沟通货源和销售情况，监督跟踪产品质量和服务。已售菜品中，土猪肉、家养鱼等生鲜以及莲藕、菜薹、大蒜、莴笋等时令蔬菜需求量较大。

“通过平台客户的反馈来看，大家对抗疫期间‘送菜到家’的新型采购方式给予了充分肯定。”舒城县妇联也表示，将继续发挥巾帼示范基地作用，减少市民出门频次降低交叉传染风险，助力保障疫情防控期间蔬菜供应，将“送菜到家”平台打造成为城区家庭和居民的“手机菜篮子”。（记者 王蓓）