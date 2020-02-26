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每天被照射十几次，红外线测温仪会不会伤眼？

2020年02月26日08:10 来源：羊城晚报

近日，许多企业都复工了。许多通勤的人一天要被红外线测温枪频繁照射到眼睛，有人担心频繁照射，测温仪的红外线会不会伤眼？广州中医药大学第一附属医院黄仲委教授进行了解答。

黄仲委教授解答，红外线测温仪的红光是LED灯发出的，正确用法是照射被检者的前额而不是眼睛。如果真的照射到眼睛，尤其是红光亮度特别强、照射眼睛时间又特别长，是有可能损伤晶状体、视网膜，尤其是视网膜黄斑区，引起白内障、黄斑出血、水肿、裂孔等，但这种几率几乎为零。

红外线测温仪工作原理是用来接收被检查者身体体温所发出的红外线，并不是它发射红外线，测温仪的红光主要方便定位而已。至于选择测量的部位是前额还是手部都没有问题，大家可放心配合工作！

不过要提醒的是，这种红外线测温枪不要让小孩子单独拿来玩，万一小朋友拿来比划一通，照射自己的眼睛，也许会惹麻烦。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许晓华、李轶群)


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