视力下降，警惕黄斑水肿

糖网患者导致视力下降有两个重要原因：一是糖网进入增殖期出现新生血管，导致的玻璃体或视网膜大量出血；二是发生了黄斑水肿。

但并不是得了糖网就一定会发生黄斑水肿，非增殖期的患者大约有30%左右会出现黄斑水肿，而增殖期的糖网患者由于视网膜血管损害严重，这时发生黄斑水肿的几率明显要比非增殖期高将近80%以上的患者都有不同程度的黄斑水肿。

黄斑一旦发生水肿，最重要的表现就是视力明显下降，这种视力下降不会是昨天视力还挺好的，今天就看不见了，而是逐渐地下降，一般来说，在几个月内患者会明显感觉到视力减退的过程。如果不治疗，视力会越来越差，可能低于0.1, 但也并不是完全看不见。

糖尿病视网膜病变处于非增殖期出现了黄斑水肿，主要表现为中心视力差，患者常常是越想看哪里就越看不清，周围的视力相对较好，也就是用余光看还能看清。此外，患者还会出现看东西变形、弯曲的情况，比如看直的物体变成了弯的。视物变形也是黄斑病变的一个典型的症状。

因此，建议糖尿病患者，特别是已经诊断糖网的患者，一定要遵从医嘱定期到眼科检查，做到早发现早治疗。尤其是已经出现视物模糊、视物变形的患者，更要尽快做眼底检查。