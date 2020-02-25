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康宝莱向武汉医院捐赠200余万营养物资 共筑防疫堡垒

2020年02月25日15:52 来源：人民网-人民健康网

2020年2月25日, 美国营养品公司康宝莱宣布，通过中国红十字基金会向武汉地区的四所定点收治医院定向捐赠6000罐、总价值人民币207万元的康宝莱蛋白营养粉，为一线医务工作者提供营养补给，助力疫情防控攻坚战。本次接受捐赠的四所定点收治医院包括华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉市金银潭医院、武汉市第三医院首义院区（营养）以及武汉市第四医院。截止目前，康宝莱联同其服务提供商的爱心捐款及捐赠物资累计已达474万元人民币，全数用于疫情防控工作。康宝莱近期还计划继续追加捐赠，凝心聚力抗击疫情。

康宝莱中国区总裁郭木先生表示：“疫情防控工作已经迈入关键阶段，想要打赢这场硬战，后勤保障同样不能缺位。当下，奋战在抗击疫情的一线医务工作者工作强度大，甚至出现身体透支的现象。康宝莱此次捐赠蛋白营养粉，希望为他们提供方便快捷的营养补给，为战‘疫’工作增添力量。在此我们也向那些不舍昼夜、无私奉献的医务工作者致以最真挚的谢意。”

早前，康宝莱已连续两次携手广大爱心服务提供商，通过中国红十字基金会向武汉市及周边疫情较严重地区进行捐款，累计捐款总额超过267万元人民币，全部用于采购医用口罩、防护服、测温仪等疫区急需的医疗物资。与此同时，康宝莱服务商还通过提供抗“疫”志愿服务、组建爱心队伍支援抗“疫”基层人员等方式，身体力行为疫情阻击战提供助力。

(责编：李轶群、许晓华)


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