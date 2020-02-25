在首个中医方舱医院 中医人打一场“战疫硬战”

清早，武汉江夏方舱医院，中医专家开始查房巡诊，查看患者的脉象、舌象，开启一天的辨证施治。

在武汉现有的方舱医院中，江夏方舱医院作为唯一一家由中医医疗团队整建制接管的方舱医院。自2月14日正式投入使用以来，已经有360名中医药专家和医护人员在这里展开救治。2月21日，国家中医药管理局组织来自天津、江苏、河南、湖南、陕西等五个省市的中医专家及护理人员组成第五批国家中医医疗队，赶赴湖北省武汉市新型冠状病毒肺炎防控救治一线，增援江夏方舱医院。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉带领中医专家们进行查房巡诊（陕三病区护士长陈敏供图）

一人一方，中医“特色”治疗展优势

“舌苔越厚、舌体越胖、越暗，病情看起来就可能越重。CT是我们中医望诊的延伸，舌苔的变化，可能是CT肺里渗出的一个再现。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉向记者介绍到。

据了解，自江夏方舱医院开诊以后，医疗队的中医专家们基本上每天都要在病房待5个小时以上，为的是能够更多的接触病人，找到第一手资料和病人的发病规律。

“经观察发现，新冠肺炎一个很大的特点，就是它临床表现的多样性。”陕西省医疗队队长、陕西中医药大学附属医院副院长雷根平告诉人民网。雷根平说，据诊疗方案表明，新冠肺炎是以发热、干咳、乏力为主要表现，但实际上深入病区后发现，有的病人只发烧、有的病人只咳嗽、有的病人发热和咳嗽同时出现，甚至还有一部分无症状病人，这就是临床表现的多样性。为此，以尊重个性化治疗为原则，医院定制推出了方舱系列方，目前治疗效果非常好。

除此之外，在中医治疗方案上，确保统一部署，做到及时、准确、到位，让病人感觉满意，是医疗队的首要目标。江夏方舱医院医疗副院长、江苏省中医院主任史锁芳接受采访时表示，在第五版诊疗方案的基础上，给每一位患者统一服用中药，在服用过程中，观察每一位患者的具体反应，根据不同人群的反应，介入中医辩证认知的优势，一人一方。此外，整个方舱医院的医疗结构分三期，第一期为一线的值班，除了一线值班以外五家医疗单位各自要派出评估病情的二线专家，同时院部还有一个三线把关指导，由这三线的结构来保证医疗实施，医疗质量的控制。

“让每一个病人在医疗处置上感觉到位，面对随时出现临床不同的状况，中医特色治疗的到位发挥着独特的作用。”史锁芳说。

百人一队，中医“先锋”队伍共战疫

江夏方舱医院内不同医疗队队员并肩战“疫”（陕三病区护士长陈敏供图）

“‘先头部队’医院已经开展工作一周时间，有了很多经验。我们会互相配合，共同发挥中医药特色优势，把江夏方舱医院做成方舱医院的标杆。”湖南队队长朱莹说。

为落实国家“应收尽收”的要求，突出中医药特色优势，全力以赴救治患者。据了解，根据武汉新冠肺炎医疗救治工作需要，江夏方舱医院在大花山户外运动中心B区新增400张床位。为便于工作衔接和管理，目前，第五批国家中医医疗队共151人抵达武汉，支援江夏方舱医院B区，第五批国家中医医疗队员将与同样来自这5个省市的第三批国家中医医疗队，共同战“疫”在江夏方舱医院。

疫情就是命令，防控就是责任。疫情期间，为充分发挥“支部建在连上”的光荣传统，在江夏方舱医院存在着这样一支特殊的党建力量。2月14日，经武汉市委组织部批准，医疗队与江夏区政府共同组建了临时党委，临时党支部作为战“疫”前线的前沿指挥部，一经成立就充分发挥教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚群众的重要作用，全面打响了江夏方舱医院疫情防控阻击战。

“一个队伍的优劣，不仅取决于排头兵，也取决于最后一名兵，关键时刻有人上，困难时候有人帮，我们的医疗队就是这样的好队伍，我们坚信能打赢、打漂亮这场仗。”江苏省领队、江夏方舱医院副院长陆敏说。

30秒一副，中医“智慧”药房助防疫

医护人员在流动智能应急中药房内调配中药颗粒（陕三病区护士长陈敏供图）

在江夏方舱医院的门口停着这样一辆车，上面写着流动智能应急中药房，在这后面，每一个白色的瓶子里都是一味中药颗粒，医生会根据住在方舱里病患的病情，如果出现突发状况，应急开处方，每30秒可以调配出一副中药。

“根据以往治疗经验表明，中药对于新冠肺炎轻症病人的治疗有疗效。”中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，江夏方舱医院收治的都是轻症病人，中药配方颗粒调剂车，可根据病人病情在一定程度上满足个性化用药需求，实现因人施方，这是江夏方舱医院的一个特点。

“流动智能应急中药房是现代科技的一个产物，在这辆车上可一次性装入300味药品，能满足一家中医院的常规处方使用。”雷根平告诉人民网，中医治病一是讲究辨证论治，另还讲究三因制宜，即因人因时因地制宜，新冠肺炎的治疗存在个体性的差异，在同一治疗的基础上，需要针对不同患者具体的特点调整药方，那么，在这个时候就要用到智能中药房，调配中药颗粒。“配方中药颗粒是一种中药提纯物，好配方，好服用，像平常喝咖啡一样，快速且有疗效。”

另外，为更多体现中医综合治疗方法，江夏方舱医院还综合运用耳穴埋豆、太极拳、八段锦等中医特色疗法，帮助调节病人情绪，包括心理的疏导，患者乐意接受，也有益于他们的身心健康。“陕西医疗队自2月14日开始收治病人，到2月22日晚上共收治91个病人，从目前来看还没有一个转成重症的。”雷根平说。

“在几千年与疫病的对抗中，中医先辈用精湛的医术扑灭了一次又一次的瘟疫。如今有了现代技术的支撑，一定会取得更快、更好的疗效，从而打赢疫情防控阻击战。”刘清泉说。（高瑞瑞）