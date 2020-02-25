面对疫情 南京一民医院以综合实力肩负起使命

1月28日南京兰叶建设集团按照南京市江宁区政府统一部署，将旗下总投资超10亿元拥有750张床位的南京一民医院作为南京市江宁区新冠肺炎疑似患者定点医院。

南京兰叶建设集团董事长刘大林表示，在疫情面前责无旁贷，这是对医院的信任，我们坚决服从安排，我们的综合实力能肩负起使命，完成好任务。

据了解，南京一民医院于2019年11月27日正式对外开诊，医院管理层和医护人员是由军转专家和军队退役人员组成。南京兰叶建设集团还捐赠100万元给当地慈善总会，用于疫情防控。

南京一民医院袁波院长说，“1月28日接到任务的那天开始，在没有施工队的情况下，医院总务科数十名员工放弃休假当晚归院就积极投入到病房的改造中，他们制定改造方案、调集人员，多项工作同步推进，日夜赶工钻管道、布电线，封空调、装设备等等，就用了35个小时按照防控要求将隔离病房改造好，于1月30日开始收治患者。”

为了保障医护人员的安全，医院采购部门快速响应，积极协调生产厂商，多方面筹措外科口罩、防护服等紧缺物资供应。江宁区疫情防控指挥部和江宁区医院、江宁东山街道统战科和善晖慈善组织给予了极大的支持和帮助。截至目前，已采购和赠送防控物资达几十项，包含各类消杀用品、防护服、各类口罩、护目镜、额温枪等。

该院急诊科护士长宋晓娟从年三十就在发热门诊加班直到进入隔离病房就没有回过家，将年仅2岁和11岁的宝贝女儿交给了丈夫和父母。她说：“抗击疫情，人人有责，穿上白衣我们就是勇士，是患者的健康卫士，先舍小家顾大家。”

神经内科90后医生夏东霞剪去一头长发主动请战，跟父母电话拜了个年，报了个平安，到现在都没有告诉父母进入了一线，怕他们担心。她说，“爱美是每一个姑娘的追求，可当疫情来了，使命和责任高于一切，外表的美丽先靠边站。”

截至目前，医院共收治了324名发热患者和疑似患者。住院266人次，出院165人次，在院101人，确诊3人次。为保障复工企业取样及核酸检测人数794人次。