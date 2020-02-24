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国家卫健委：适当调整应急响应级别 分区分级精准防控

2020年02月24日15:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电（许晓华）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，除湖北以外，全国新增确诊病例11例。 从目前看，疫情防控工作取得阶段性成效，全国疫情形势出现积极向好的趋势。

2月23日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，新增死亡病例150例，其中湖北149例，海南1例。新增疑似病例620例。当日新增治愈出院病例1846例。解除医学观察的密切接触者16758人。重症病例减少1053例。

截至2月23日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例49824例，其中重症病例9915例；累计治愈出院病例24734例；累计死亡病例2592例；累计报告确诊病例77150例，其中湖北省订正重复报告病例195例。现有疑似病例3434例。累计追踪到密切接触者635531人，尚在医学观察的密切接触者97481人。

湖北新增确诊病例398例，其中武汉348例；新增治愈出院病例1439例，其中武汉772例；新增死亡病例149例，其中武汉131例；现有确诊病例45054例，其中武汉35674例，这里面重症病例9430例，其中武汉8329例；累计治愈出院病例16738例，其中武汉8946例；累计死亡病例2495例，其中武汉1987例；累计确诊病例64287例，其中武汉46607例，订正重复报告病例195例。新增疑似病例450例，其中武汉318例；现有疑似病例2770例，其中武汉1877例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例112例，其中香港特别行政区74例，澳门特别行政区10例，台湾地区28例。

除湖北以外，全国新增确诊病例11例，新增疑似病例170例，新增死亡病例1例，重症病例数减少55例。湖北省以外，有6个省份新增确诊病例数均在3例及以下，有24个省份及新疆生产建设兵团无新增确诊病例。

2月21日至24日，甘肃、辽宁、贵州、云南4省先后将突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为三级，山西、广东由一级调整为二级。全国新增确诊病例数已连续5天在1000例以下，现有确诊病例数近一周以来呈现下降趋势，所有省份新增出院病例数均大于或等于新增确诊病例数。

目前看，疫情防控工作取得阶段性成效，全国疫情形势出现积极向好的趋势，有关省份可根据各地实际情况适当调整应急响应级别，做到分区分级精准防控，有序恢复生产生活秩序。

(责编：李栋、孙博洋)


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