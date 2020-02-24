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武汉出院人数超入院

2020年02月24日11:36 来源：健康报网

　　近日，武汉市出现新冠肺炎出院患者人数超过新增确诊人数的现象，此现象是否意味着疫情防控形势出现重要变化？武汉大学中南医院院长、武汉雷神山医院院长王行环教授表示，入院的患者比出院患者少，意味着出现了“床等人”。从数据统计和患者收治情况综合分析，新冠肺炎疫情已经得到控制。

　　王行环透露，2月20日雷神山医院32个病区1500张床位全部开放，至今还有几百张床位没有收满。中南医院、武汉市第七医院的隔离病房连续多日出现床位数量大于病患数量的情况。武汉市第七医院的发热门诊人次从2月14日开始逐日下降，2月20日的门诊量仅占高峰时期的一成。

　　抗击新冠肺炎疫情以来，武汉大学中南医院成为湖北省唯一“1+3”模式收治新冠肺炎患者的定点医院。本院及先后接管的武汉市第七医院、武汉客厅方舱医院、武汉雷神山医院共提供5400余张床位。王行环表示，近几日对“1+3”医院收治的新冠肺炎患者抽样调查发现，发病时间在一周以上的患者占近六成，他们都属于此前的患者“存量”，这说明武汉市集中拉网式大排查的成效明显。

　　王行环认为，几周前对新冠肺炎患者的大规模收治，将迎来大规模出院，预期今后一段时间出院患者的数量会大幅增加，空出的床位也随之更多。如何救治更多新冠肺炎危重症患者，恢复其他患者的就诊需求，是今后医院面临的重要挑战。（记者高翔 李晗）

(责编：许心怡、崔元苑)


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