情系武汉提前复工 苏中药业主力品种齐战“疫”
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1月28日晚，苏中药业收到前线抗疫专家要求，需生脉注射液进行危重患者抢救，集团党委领导第一时间指示，紧急调拨库存，首批援助物资24000盒生脉注射液于31日抵达武汉。
1月30日，应中国医药物资协会湖北药店联盟的要求，苏中药业集团联合江苏药店联盟向湖北药店紧急发送价值258万元的药品，主要包括银黄颗粒，清宣止咳颗粒，止喘灵口服液以及悉欣（碱式水杨酸铋干混悬剂），捐赠药品当晚抵达湖北，由药店联盟紧急分发到湖北省内各地、市、州的43家爱心发放点，助力湖北抗击疫情。1月31日再次支援湖北疫区2000公斤酒精。
为响应政府号召，苏中药业联合好大夫在线肾科、内分泌科1000多位专家联合开展针对肾脏病患者的网上义诊活动，同时还联合老百姓大药房等开展疫情期间肾脏病患者防护等在线讲座，积极履行企业的社会责任。
苏中药业先后向湖北、青海、江苏等省的卫健委及医院捐赠生脉注射液等药物，以满足各地方抗疫需求。为全力保障疫情防控用药需求，苏中药业提前复工复产，尽最大努力协助各级机构控制新冠肺炎的蔓延。
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