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药审中心公示36个优先审评品种

2019年01月02日08:54 来源：中国医药报

近日，药品审评中心在其网站公示两批共36个拟进行优先审评药品品种名单。

其中，宜昌人福药业有限责任公司注册申请的注射用苯磺酸瑞马唑仑、百济神州（苏州）生物科技有限公司注册申请的赞布替尼胶囊、上海绿谷制药有限公司注册申请的甘露寡糖二酸胶囊、正大天晴药业集团股份有限公司注册申请的盐酸安罗替尼胶囊、江苏恒瑞医药股份有限公司注册申请的苯磺顺阿曲库铵注射液等23个品种公示截止日期为2018年12月29日；南京先声东元制药有限公司注册申请的依达拉奉右旋莰醇注射液、广东东阳光药业有限公司注册申请的奥氮平口崩片、浙江华海药业股份有限公司注册申请的替米沙坦氢氯噻嗪片、卫材（中国）药业有限公司注册申请的吡仑帕奈片、吉利德（上海）医药科技有限公司注册申请的比克替拉韦/恩曲他滨/丙酚替诺福韦片等13个品种公示截止日期为2019年1月2日。

2016年，原国家食品药品监管总局出台《关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》，将多种情况纳入优先审评范围，其中包括防治艾滋病、肺结核、病毒性肝炎、罕见病、恶性肿瘤的药物以及儿童老人急需的“救命药”的注册申请。

截至2018年8月，药审中心已公开发布31批410个列入优先审评审批的品种。这意味着，越来越多的临床“救命药”将通过优先审评渠道批准上市，应用于临床。（记者窦洁）

(责编：李轶群、杨迪)


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