医疗队克服病区人员紧张短板 党员带头创新工作流程和管理模式

“半月来，十七病区累计收治了43名新冠肺炎重症患者，其中有14人已经转至指定医院及社区定点医院等轻症患者收治点，5人治愈出院（包括年龄最大88岁和年龄最小的33岁患者），无一例患者死亡。” 山东大学齐鲁医院援鄂医疗队第十七病区胡昭介绍说。

位于武汉大学人民医院（湖北省人民医院）东院区的第十七病区是山东大学齐鲁医院援鄂医疗队接收的重症病区，自2月9日起已经整整两周了。

“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”。这支130名医护人员组成的医疗队有50名党员，当前，正值疫情防控重要阶段，党员更要带好头、站好岗，在疫情防控中发挥模范带头作用。

胡昭说，接手十七病区时，病区有47张床位，已经有33名病人。武汉大学人民医院东院区本是一家综合性医院，现在全部改为收治新冠肺炎重症患者，许多工作流程和齐鲁医院不同。

针对这种状况，医疗队领导召开紧急会议，评估病情，商讨对策，提出解决方案。山东大学齐鲁医院呼吸与危重症医学科副主任、齐鲁医院第四批援鄂医疗队队长李玉把病区分为重症区、危重症区、极危重症区。重症区收治症状相对较轻的病人，做一般的治疗；危重症区，收治新冠肺炎症状重，但合并有基础病如糖尿病、冠心病、高血压、肾衰竭的患者，新冠肺炎常诱发和加重这些合并疾病；极危重症区，则收治呼吸功能衰竭、多器官功能衰竭，需要器官功能支持，如高流量吸氧、有创、无创呼吸机、ECMO治疗的患者。

根据国家卫健委的诊疗方案要求，对重症病人要集中成建制管理，1名患者配置0.8名医生、3名护士。“40张床位，就需要152名医护人员。而整个病区仅有64人，仅三分之一的力量，所以病区需要作总体设计，进行分级、分区管理，合理的利用人力资源。” 胡昭指出。

第一周，医疗队制定了相应的规章制度、工作流程、按齐鲁医院的模式，设定三级查房制度，规定主任查房、副主任查房、主治医师查房的频次、时间，查房方式，护理交接班流程和时间节点。根据实际运行状况，不断补充和完善相关的流程。

“在医护人员少，又要尽量减少待在污染区内的时间，降低感染的风险。起初，仅把查房重点放在污染区外，明确每次进病区要做的事情，在保证查房质量的同时减少在病房内的暴露时间。后来应用病房内外视频查房的方法，大大提高了查房的效率，而且也保证了各项操作技术的高质量完成。” 胡昭说。

第二周起，正式按齐鲁医院模式进行诊疗工作。“经过十四天的努力，整个工作进展顺利。截至2月24日，病区收治的44名患者中，已经有19人转为轻症或治愈出院，脱离危险，重症转轻症率40%，无一例患者死亡。” 胡昭介绍说。

“在这十四天的艰苦工作中，我们的医疗护理团队表现出极大的责任心和使命感，党员发挥着先锋模范作用。” 胡昭表示。

医疗队临时党支部书记领队费剑春坐镇总指挥；队长李玉负责两个病区的全面医疗工作。胡昭、侯新国分别担任十七病区主任、副主任，在基本治疗方案的基础上，强化患者综合管理。深入病区，带头进污染区查房，增加医护人员信心。并通过查房，及时发现问题，及时调整治疗方案，随时处理应急情况。坚持在医院内24小时听班，并和各级医师协调配合。

其中，胡昭发挥专业特长，提出了早期发现新冠病毒性肺炎肾损伤，尽早干预治疗；干预ACE2治疗对新冠病毒肺炎的利益问题。侯新国提出了患者营养治疗需个体化方案，并有针对性地制定了营养食谱，改善患者营养状况，提高患者的免疫功能；新冠病毒性肺炎血糖代谢异常及规范化管理。

高年资医生崔先泉与吴剑波则承担了医疗组长的角色，轮流值班、上报各种数据信息、完成表格填写。既完成了上报任务，保证了数据的准确性，方便整个病区情况的通盘掌握。

面对新的HIS系统，崔先泉积极钻研，发现了许多使用电脑系统的小窍门，与人民医院信息部门合作，开发利用OA系统上报，提高了工作效率，把患者的核酸结果汇总分析，便于及时分析，调整床位。麻醉科资深专家吴剑波积极参与病房有创通气的准备工作。与同事合作气管插管，使病危患者渡过难关。

病区第一位进入污染区查房的呼吸科医师季翔，在查房当天，就有一位87岁男性患者出现尿潴留，季翔克服困难成功插管。呼吸科副主任医师姜圆圆进入病区后，详细询问每一个患者的病情变化，用药情况，与上级医师积极讨论，给出治疗建议。重症医学科副主任医师郭海鹏，进污染区采血气、咽拭子取样，积极帮助病区调试污染区心电图机、呼吸机。肝病科副主任医师韩利岩，有困难冲在前面，完成污染区第一例咽拭子采集。中医科主治医师燕芳芳，积极开展中医中药治疗，进病房亲自问诊，看舌苔，辩证侯，因人施治。全科医学医师韩康康工作积极主动，同时负责医院新冠肺炎科研工作。

肝病科医师高帅、心内科医师张凯、血液科医师周海、重症监护医师申玉文，虽来自不同专业，在共同管理患者的同时，也发挥专业优势，积极参与救治，提高了患者管理质量。

“护理团队是本次任务中最苦、最累、也是最强团队，能打硬仗。” 胡昭说。

整个护理团队在曹英娟的带领下，在周敏护士长及各位副护士长的密切配合下，积极进取，克服各种困难，调动一切可以调动的力量，认真完成各项治疗任务。“尤其对高龄患者结合病情特点，牙齿脱落、消化吸收差的特点，把医疗队的食品料理机拿到病房，为高龄病人开展个体化饮食。” 胡昭称。

在疫情面前，周敏护士长主动请战，带头发挥党员先锋模范作风。周敏全面负责护理各项临床工作指导，制订各项工作流程和规章制度，建章立制，掌控全局，每日督导检查各项工作的完成情况，做好医护沟通，关心护士的身体状态和心理需求，时刻把病人记心间，工作作风果敢，有效处理各类紧急情况，病房管理有序，护理工作获得患者的一致好评。

副护士长郑会珍担任重病区的物资管理工作。非常时期及时进行各种物资协调，尤其是防护用品的及时领取，保证临床工作的基本需求。副护士长赵燕负责护理质量管理工作。积极与武汉人民医院本院职工及医疗人员沟通，协调各项工作。参加查房及疑难危重者病例讨论，及时向护理人员传达，保证治疗护理信息畅通，排查处理隐患，保证患者安全。依据护理工作量及医疗队员情况及时调配人力资源，保持队员充沛体力，保证科室工作有序进行。副护士长秦凤萍负责院内感染防控工作，制作了符合科室情况的感控流程，张贴上墙，有利于流程的严格执行，规范布置缓冲区物品摆放，每日监督病区的感控工作执行情况，为有效避免交叉感染做好各项工作。（山东大学齐鲁医院援鄂医疗队第十七病区提供素材）