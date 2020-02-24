疫情防控期间，“一米线”的话题热了起来。2月22日下午，北京市新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作举行第二十八场新闻发布会，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，在全市医疗机构推广患者排队交费“一米线”行动，加强人员疏导、避免聚集。除此之外，北京市还将全面推广“一米线”行动，在商场、超市等场所以及公共服务行业增设一米线标识，引导市民按照一米安全距离排队。

“一米线”也就是排队的间距，对此一直有着大量的呼吁，很多场所还有明确的要求。比如在银行、医院、办证中心等公共服务场所，一般都设有“一米线”。可在现实中我们与“一米线”却有着无限的距离，不仅是在公交站台这样靠自我约束的场所，就连一些有专人负责提醒和维护秩序的场所，“一米线”也遵守得不是很好，有的连“一米线”的标识也被踩踏得了无踪影。

“一米线”是个人隐私保护线、公共秩序维系线，也是一条城市文明风景线。在很多人看来，公共生活是由秩序构成的，没有边界也就没有秩序。现在在疫情的背景下，“一米线”更是一条“健康线”。

这段时间，人们切实感觉到了“距离产生美”。疫情的可怕之处不仅在于感染力极强，而且来无影去无踪，不知其隐身何处。不能做到精准歼灭，那就只能扩大防线，把病毒隔离在外。最充分的隔离就是大家都待在家里，独善其身，在事实上起到了把病毒拒之门外的作用。

可是，防控是硬任务，发展是硬任务，经济社会不能始终停摆下去。随着复工复产潮的到来，不少城市的道路和小区已经解封，景区和公园也逐步开放，无论是工地工厂还是大街广场，人气都在慢慢恢复，这时候的隔离应该更强调精准。“一米线”的价值，正在于精准隔离上，既保证了经济社会的基本需求，又通过人与人之间的有效隔离，从而实现防控的价值。

现在，很多城市都发出了“一米线”的呼吁。不仅是在医院，在生活中的方方面面，都要有“一米线”意识。扬州近日就发出“文明‘一米线’ 健康你我他”的倡议书，呼吁市民文明出行一米距离，讲卫生不扎堆；文明用餐一米距离，用公筷不靠近；文明排队一米距离，守秩序不争抢；文明办公一米距离，少开会不聚集；文明生产一米距离，保安全不违规。相对于医护人员在前方冲锋陷阵，相对于社区工作者等在后方坚守防线，保持“一米线”距离最为简单，但其作用一点不可小觑。

“一米线”是文明线也是健康线，是丈量文明的界线也是衡量责任的标尺。当前，疫情往好的方向转变、拐点尚未到来，远没有到放松警惕的时候。从这几天的情况来看，疫情出现了一些新变化，个别地方在局部发生了一定程度的反复，有些单位在复工复潮过程中出现了输入性病例……这一切都在提醒，这是一场持久战，当前还面临着严峻考验。适当放松，不是放纵，弦不能松。保持“一米线”，是对他人的负责，对社会的负责，也是对自己的负责。

“一米线”能让距离产生美。这次疫情带来的巨大伤痛，很多无法避免，但也应该留下一些积极东西。比如“一米线”意识，就应该通过这段时间自觉遵守，自发生成，养成良好习惯，成为社会的一道常态风景。