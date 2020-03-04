守住健康文明“一米线”

“一米线”折射着人们的规则意识，丈量着个人文明水平。每个人都应牢记规则、遵守秩序，让“一米线”成为一道美丽和谐的风景线

疫情期间，“一米线”的话题又热了起来。近期，北京、深圳、厦门等一些城市开始在医疗机构全面推广排队交费“一米线”，加强人员疏导、避免聚集。此外，还在多家商场、超市等场所以及公共服务行业增设“一米线”标识，引导人们按照一米安全距离排队。

“一米线”是健康线。卫生专家多次强调，新型冠状病毒的主要传播途径是飞沫，人与人保持一米以上的距离，飞沫传染的概率就会大大降低。眼下，随着各地陆续复工复产，街上的人渐渐多了起来，聚集的风险也在升高。因此，在公共场所与他人保持适当距离，不仅是对自己负责，也是对他人和社会负责。

“一米线”也是文明线。它不仅是为了保障防疫安全，也是为了维护公共秩序，以及对个人隐私的尊重。文明养成体现在点滴小事中，也体现在对规则的遵守上，反映了一个人公德意识的高下。无论是公共场所禁止吸烟，还是设立老弱病残孕专座，类似规则的制定，都体现着社会文明的进步。如果每个人都由着性子，无视规则，公共秩序就会大打折扣。

“一米线”不是新事物。长期以来，在机场、车站、银行、政务中心等公共服务场所，往往在办事窗口和排队人群之间设置“一米线”。然而现实中，一些人却对“一米线”视而不见。有的人明明看见前面有人在“一米线”内的窗口前办事，却硬要挤入，紧跟在人家后面，生怕位置被人占了。哪怕工作人员多次提醒，也总是听而不闻、我行我素。归根到底，这都是社会公德意识缺失在作怪。

“一米线”不仅存在于公共场所，也应该存在于每个人心中。生活中，一些人无视“一米线”，他们往往以自我为中心，做什么事情都是“急急急”，等车时不排队，上车时拼命挤，公共场所大声喧哗，高铁上旁若无人打电话，不仅给周围人群造成困扰，也破坏公共秩序，影响办事效率。

“一米线”就像一面镜子，折射着人们的规则意识；“一米线”也是一把尺子，丈量着个人文明水平。疫情期间，人们自觉遵守“一米线”，切实感受到“距离产生美”的良好效果。疫情过后，“一米线”同样应当坚守，这不仅是保障卫生安全的需要，更反映了一个人的自我修养和公德意识。期待我们每个人都能牢记规则、遵守秩序，让“一米线”成为一道美丽和谐的风景线。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 19 版）