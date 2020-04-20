给爱和文明“一米”的距离

随着企业陆续复工复产，企业员工陆续返岗，疫情防控进入新的关键时期。做好个人的卫生防控，除了少出门、少聚集、戴口罩、勤洗手之外，中国工程院钟院士通过世界卫生组织也提醒大家：“不管是在居家、公司或者是公共场所，保持一定的距离非常重要。”“一米”是医学上公认的新冠肺炎致病传染区域，也是远离传染源的相对安全距离，保持一米以上的相对安全距离，是防控新冠肺炎传播的重要途径之一。

因为爱你，距离一米

近期，来深圳远东妇产医院就诊的顾客发现，远东门口地上、大堂收费处、大堂休息区的座位等都出现“一米爱 安全线”的标志，引导群众排队等候，避免人群聚集。

远东院感办主任蒋金菊表示：“飞沫传播的距离是一米，所以我们设置了一米的安全线，为了让我们的患者相互关爱，相互隔离，避免交叉感染。在相互尊重的同时，又守护彼此的健康。”

来自深圳福田的娟娟，带着孩子来医院复诊，来到医院后，她在医院门口的预检分诊处排队等候医务人员检测体温，登记表格，填写流行病史，体温正常且其他情况正常方可进院。她说疫情期间外出办事，很多地方都设置了“一米线”的提醒标志，来到远东就诊，从进门，到挂号、乘坐电梯，以及休息区，整个流程都有标识，每个人站以及坐的间距都保持在一米左右，有序而方便，自己也非常愿意配合，因为都是为了自己以及他人的健康着想，她也借此机会教育孩子注意保持距离，保持排队秩序。

预检分诊线的医务人员表示，在疫情期间，公共场所佩戴口罩，注意消毒，保持一米间距，间隔排队，这一米的距离，是健康，更是文明，我们希望公共场所“一米线”成为常态，人们按“一米线”排队成为习惯。

据了解，来院的市民，自觉意识非常强，也非常拥护远东医院的举措，他们认真做好防护，自觉保持间距，这种保持距离的健康意识已成为大多数人的共识。

一米生活，防疫有我

除了“一米爱 安全线”的标识之外，该医院还倡导员工和市民朋友们在生活、工作中实行有爱的“一米生活”。

“一米生活”包括方方面面，比如：文明排队，保持一米的“秩序线”。在这方面，远东落实到了医院地标，电梯标，座椅标志等等，随时随地提醒员工及市民朋友注意健康距离;文明办公，保持一米的“规矩线”。医院倡导大家开会不聚集，通过信息化的手段办公，开会，办公保持一米以上的距离;文明生活，保持一米“健康线”。收取外卖快递不接触，不串门、少集聚;文明用餐，保持一米“饮食线”。倡导大家在单位用餐保持一米以上的距离，不互相分享食物，食堂分批就餐，保持距离，减少相互接触和交谈，也建议市民朋友少出门就餐，必要情况在外就餐可使用公筷，防止交叉感染。倡导大家用行动支持疫情防控。

医院门口、大堂等都设置了醒目标识提醒顾客就诊时保持一米距离

休息区座位设置了显眼的提醒标志，提醒顾客休息时保持一米的间隔距离

电梯内贴了地标，提醒大家保持距离

蒋金菊主任表示：“‘一米线’不仅是阻断疫情传播途径的‘警戒线’，更是彰显个人美德的‘文明线’。”

远东守护“一米”文明线的同时，更设置了层层防疫措施保障来院妇儿健康。从成立防控专项工作组，制定应急处理方案，再到设置预检分诊线，制定应急处理方案，再到“一米”健康线，医院全面的消杀，实行一人一诊一室的制度，医院、护理部的病区每日推送疫情防控动态，常识、防控知识、注意事项等等，医院在保障妇儿就诊健康上做了多层措施来保障市民朋友的就诊需求。

深圳远东医院也呼吁广大市民朋友立即行动起来，群防群治，守护文明“一米线”，少出门、不扎堆、戴口罩、勤通风、勤洗手、讲卫生，打赢疫情防控这场没有硝烟的战争。（深圳远东妇产医院供稿）